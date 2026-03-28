يواصل فيلم برشامة والمعروض ضمن أفلام موسم عيد الفطر السينمائي لعام 2026 نجاحه، محافظا على وجوده في صدارة قائمة شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، محققا يوم الجمعة 27 مارس إيرادا بلغ 11 مليونا و473 ألفا و974 جنيها.

تعرف على إيرادات فيلم برشامة في 9 أيام

الفيلم تم طرحه جماهيريا في دور العرض السينمائي يوم الخميس الموافق 19 مارس بالتزامن مع الاحتفال بوقفة عيد الفطر المبارك، وحقق إيرادات مرتفعة، بلغت في 9 أيام 109 ملايين و826 ألفا و924 جنيها.

وتشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 3 أعمال إلى جانب فيلم برشامة ، هي: اعترافات سفاح التجمع كتابة وإخراج محمد صلاح العزب، بطولة أحمد الفيشاوي، "إيجي بست" بطولة سلمى أبو ضيف وأحمد مالك، إخراج مروان عبدالمنعم، "فاميلي بيزنس" بطولة محمد سعد وغادة عادل، إخراج وائل إحسان.

فريق فيلم برشامة

يضم فيلم برشامة عدد كبير من النجوم، بينهم: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، فدوى عابد، ميشيل ميلاد، فاتن سعيد، كمال أبو رية. تأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب، إنتاج شركتي سكاي ليميت وفيلم سكوير، إخراج خالد دياب.

الفيلم تدور أحداثه يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يتشابك مصير عدد من الشخصيات، وسط فوضى وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

