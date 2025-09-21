كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) عن برنامج أفلام دورته السادسة، المقرر إقامتها في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري في مدينة لاهاي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المهرجان، تسعى الدورة الجديدة إلى فتح آفاق للنقاش حول قضايا الهوية والحرية والمنفى والعدالة والتنوع الثقافي، وعرض إنتاج سينمائي مستقل يعبّر عن واقع المنطقة بأصالة وبمعزل عن الصور النمطية مع تقديم أفلام تعالج قضايا معاصرة وتلامس هموم الإنسان من خلال برنامجه السينمائي المختار.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

هوبال | عبدالعزيز الشلاحي | السعودية:

تدور أحداث الفيلم في تسعينيات القرن الماضي بعد حرب الخليج، حيث تعيش عائلة بدوية في عزلة تامة في الصحراء السعودية تحت قيادة الجد الذي يؤمن بأن نهاية العالم وشيكة. تُهدد تعاليمه الصارمة واستقرار العائلة عندما يظهر مرض معدٍ، مما يثير صراعات داخلية بين الطاعة والقلق، لتبرز الأم كصوت مفعم بالأمل والحياة. "هوبال" هو حكاية صراع بين الخوف والرغبة في البقاء، بين ماضٍ مهيمن وحاضر يطالب بالحرية.

أناشيد آدم | عدي رشيد | العراق:

في صيف عام 1946، وبأوامر صارمة من والدهما، يُجبر آدم على مرافقة شقيقه الأصغر علي لمشاهدة غسل جثمان جدهما، أمام هذا المشهد المروّع، يتخذ آدم قرارًا متحديًا للزمن: يرفض أن يكبر، ويتوقف جسده عن الشيخوخة يثير هذا التحول الغريب الشك والخوف بين أهالي القرية، الذين يبدأون بالهمس عن لعنة أصابته. بينما يشهد شقيقه علي تقدمه في العمر، يرى أن آدم يجب أن يُعزل. لكن أنكي الراعي وصديق آدم الوفي منذ الطفولة، ينظر إلى حالته كهدية نادرة تحفظ نقاء البراءة وصفاء الروح. تدور الأحداث وسط رمال العراق الحارقة وواحاتها الساحرة، لتروي حكاية آسرة تمزج بين الجمال والحزن.

إلى أرض مجهولة | مهدي فليفل | فلسطين:

في أزقة أثينا الخلفية، يعيش الشابان الفلسطينيان شاتيلا ورضا في حالة ضياع بعد فرارهما من مخيم لاجئين في لبنان ومن دون أوراق ثبوتية أو مال، لا تتوفر أمامهما سوى خيارات محدودة للبقاء، تتمثل في الاحتيال وارتكاب جرائم صغيرة. بينما ينغمس شاتيلا في عالم الخداع بلا تردد، يصارع رضا صراعًا داخليا بين الإدمان والشعور بالذنب. يطل بصيص أمل حين يلتقيان بمالك، الفتى الذي يؤمن بأن خالته سترسل له المال ليعبر البحر إلى إيطاليا، بمزج بين الأسلوبين الروائي والتسجيلي، يقدم الفيلم تصويرًا حساسًا لواقع المنفى، إذ يسود عدم اليقين ويظل البقاء هو اليقين الوحيد.

سيرة أهل الضي | كريم الشناوي | مصر:

يتتبع الفيلم قصة ضي، الفتى النوبي ذي الأربعة عشر ربيعًا المصاب بالمهق، والذي يمتلك صوتًا مميزًا لكنه يواجه التمييز والمعاناة بسبب مظهره المختلف. بعد أن تعرض للتنمر، ينطلق مع عائلته في رحلة من أسوان إلى القاهرة ليخوض تجربة أداء في برنامج "ذا فويس"، مستلهمًا حلمه من مثله الأعلى محمد منير. أثناء الرحلة، يواجهون السرقة والفقد والمطاردة الأمنية وسط أحكام المجتمع المسبقة. لكن بفضل دعم غرباء طيبين وإصراره القوي، يسعى ضي للوصول إلى المسرح وتحقيق حلمه. يستكشف الفيلم الهوية والصمود والأمل، ويثبت القوة التحويلية للموسيقى وصلابة المجتمعات المهمشة.

196 متر | الجزائر:

في قلب حي شعبي بالجزائر، تُختطف فتاة صغيرة في ظروف غامضة، لتبدأ سباقًا محمومًا مع الزمن. المفتش سامي، بمساعدة الأخصائية النفسية دنيا، يسابقان الساعات للعثور على الطفلة قبل انقضاء مهلة الـ 48 ساعة الحاسمة — وهي الفترة التي نادرًا ما يُعثر بعدها على الضحايا أحياء. مستوحى من أحداث واقعية، ينسج الفيلم سردًا مشوقًا وغنيًا نفسيًا يستكشف جراحًا دفينة وعنفًا متوارثًا داخل المجتمع. حاز الفيلم على الجائزة الكبرى في مهرجان رود آيلاند الدولي للأفلام بالولايات المتحدة، ومثّل الجزائر ضمن القائمة الطويلة لجائزة أفضل فيلم دولي في الدورة الـ97 للأوسكار.

الجرح | سلوى الكوني | المغرب:

تحاول ليلى، شابة مغربية في بداية مسيرتها المهنية، الموازنة بين طموحاتها الشخصية والقيود المفروضة على النساء في مجتمع يعتبر التقاليد "أمرًا طبيعيًا". يقدّم الفيلم تصويرًا دقيقًا وواقعيًا للتحديات اليومية التي تواجهها ليلى، ويطرح أسئلة حول الحرية والاختيار ومكانة المرأة في مجتمع لا يزال يعيد إنتاج القيود ذاتها باسم الثقافة والعادات.

مسابقة الأفلام القصيرة:

برتقالة من يافا | محمد المغني | فلسطين:

ينطلق محمد، شاب فلسطيني، في رحلة متوترة لعبور حاجز إسرائيلي مستخدمًا بطاقة إقامة مؤقتة في بولندا. بعد أن رفضه سائقون آخرون، يعرض عليه سائق التاكسي حسن النية، فاروق، نقله. لكنهما سرعان ما يواجهان مشكلة خطيرة عندما يكتشف الجنود الإسرائيليون محاولة محمد الفاشلة السابقة للعبور. يوثق الفيلم بعمق الواقع القمعي للحياة تحت الاحتلال.

فزاعات المنطقة الحمراء | جلال الدين فايز | تونس:

يروي الفيلم قصة الفنان جلال، الذي دفن حلم طفولته تحت ثقل التقاليد والقيود الاجتماعية. بعد سنوات، يعود إلى مسقط رأسه في جبال سمامة حاملاً رغبة متجددة في الإبداع. هناك يلتقي بالرسامة العصامية زينب، التي لم تتخلّ عن فنها رغم رفض عائلتها وقسوة واقعها، وهي امرأة اختارت اتباع صوتها الداخلي بدلاً من الاستسلام للصمت، محافظة على النور في داخلها. إلى جانب أطفال الجبل، الذين تعكس عيونهم البراءة والدهشة، ينطلق جلال في رحلة جديدة تبحث ليس فقط عن الفن، بل عن المعنى والأمل وإمكانية استعادة الحلم في مكان يبدو فيه الحلم نفسه فعل مقاومة. إنه فيلم عن فن يولد من الهامش وأحلام تُروى بأصوات من عاشوها.

انصراف | جواهر العامري | السعودية:

في أعقاب فقدان أقرب صديقة لها، تُجبر فتاة مراهقة على مواجهة حزنها مباشرة عندما يُفرض عليها حضور محاضرة مدرسية حول غسل الموتى كطقس ديني. بين الصدمة العاطفية والطقس الجسدي، يمتزج حزنها الشخصي بالتعلم الجماعي، كاشفًا عن عمق الأسى وصعوبة النضوج عبر الألم.

أبو جودي | عادل أحمد يحيى | مصر:

تستمتع جودي، الفتاة ذات العشر سنوات، بمرافقة والدها إلى عمله، معتبرة ذلك فرصة لاستكشاف عالم الكبار من خلال عينيه. لكن يومًا ما، يعيق حادث غير متوقع روتينهما المعتاد، فيواجهان هشاشة علاقتهما والصمت والأسئلة التي لا تُطرح. يقدم الفيلم تأملًا رقيقًا في حب الأب والروابط بين الأجيال عندما تعجز الكلمات.

مد وجزر | ناي طبارة | لبنان:

عازمة على تجربة قبلتها الأولى، تتحدى لولوة عالمها المضطرب بحثًا عن حياة طبيعية. بينما تجوب بيروت ساعية لاكتشاف هويتها الجنسية، تجد نفسها تقفز فجأة نحو البلوغ عندما ينقلب عالمها ليكتسب معنى جديدًا لكلمة "طبيعي".

سلام سينما | زكرياء البقالي | بلجيكا:

أمين، شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من بروكسل ومن أصول مغربية، يقضي وقته مع أصدقائه في شوارع حيه. في يوم من الأيام، يشهد تصوير فيلم في ساحة المدينة. كانت تلك اللحظة نقطة تحول له؛ إذ قرر صنع فيلمه الخاص. مدفوعًا بالشغف، ينطلق أمين في هذه المغامرة، لكنه يواجه العديد من العقبات إلى جانب عدم خبرته في مجال السينما.

غميضة | رامي عباس | فلسطين:

فيلم قصير من رسوم متحركة يروي قصة طفل وسمكته في رحلتهما نحو المجهول، بعد غارة على مدينته خلال الحرب المستمرة التي تجتاح بلده. يوثق الفيلم مراحل هذه الرحلة وتحولاتها، لينتهي بوصول الطفل إلى أحد السواحل.

فجر كل يوم | أمير يوسف | مصر:

عن قصة مستوحاة من أشخاص حقيقيين وأحداث واقعية في مصر .

أطفال البرزخ | أحمد خطاب | الإمارات:

تحمل فتاة صغيرة دميتها عبر أنقاض غزة المدمرة، مدينة أنهكها الدمار. عندما تسمع أنين كلب تحت كومة من الحجارة المنهارة، تكافح لتحرير الحيوان، لتجد نفسها مع صديق جديد محب لا يُقاوم. معًا، تسير الفتاة والكلب عبر المدينة. وبمساعدة الكلب، تتمكن الطفلة من عبور الفاصل بين الأحياء والأموات، لتحرر أرواح الأطفال الذين ماتوا. وفي الوقت نفسه، تواصل القنابل السقوط.

جهنمية | ياسر فايز | السودان:

في خضم الثورة في السودان في ديسمبر 2018، وجدت مجموعة من ست نساء أنفسهن محاصرات ضمن قيود القمع. من خلال رحلتهن، تنكشف قوة تُظهر القوة التحويلية للإصرار والأمل الدائم الكامن في الروح البشرية.

آخر واحد | كريم رحباني | لبنان:

توفيق، أرمل في سنواته الأخيرة، يعيش وحيدًا في منزله ضمن روتين ممل ورتيب. في صباح أحد الأيام، تطرق جارة جذابة بابه معتقدة أنه منزل آخر، فتكسر روتينه وتقلب حياته رأسًا على عقب. يستيقظ في داخله شغف كامن للحياة، وتثور طاقة شبابية كانت على وشك التلاشي. وما يتبع ذلك هو رحلة لاكتشاف الذات وسعي لتحقيق رغباته، ولو لمرة أخيرة.

جوز | محمود يحيى الشيخ | البحرين:

نرجس، امرأة تكافح مرض فقر الدم، تتوق إلى أن تصبح أماً مرة أخرى بعد فقدان طفلها المحزن. ومع ذلك، تصطدم رحلتها بحزن زوجها العميق غير المعالج، مما يجبرهما معًا على مواجهة الحب والفقدان والأمل الهش في بدء حياة جديدة.