كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: ضي، ماما وبابا، درويش، روكي الغلابة، الشاطر، أحمد وأحمد، المشروع X، ريستارت، وحققت أمس الأربعاء 10 سبتمبر 2025، إيرادات بلغت مليونا و972 ألفا و817 جنيها، موزعة على النحو التالي..

درويش

احتل فيلم "درويش" المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 613 ألفا و753 جنيها.

"درويش" تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد شاهين، خالد كمال.

الشاطر

وذهب المركز الثاني لفيلم الشاطر، والذي حقق 431 ألفا و306 جنيهات.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

ماما وبابا

وحصل على المركز الثالث فيلم "ماما وبابا"، بعد تحقيقه 318 ألفا و139 جنيها.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، الطفلين خديجة ويزن، إنتاج: محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح، إخراج أحمد القيعي.

روكي الغلابة

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم روكي الغلابة، محققا 289 ألفا و714 جنيها.

"روكي الغلابة" تأليف أحمد الجندي، ندى عزت وكريم يوسف، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، إخراج أحمد الجندي.

ضي.. سيرة أهل الضي

فاز فيلم "ضي .. سيرة أهل الضي" بالمركز الخامس، محققا 244 ألفا و216 جنيها.

فيلم "ضي" بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

أحمد وأحمد

وحصل على المركز السادس فيلم أحمد وأحمد، بعد تحقيقه 44 ألفا و255 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح .

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز السابع، وحقق 18 ألفا و683 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

المشروع X

وحصل على المركز الثامن فيلم المشروع X محققا 12 ألفا و751 جنيها.

المشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.