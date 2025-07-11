"شاهد" تبدأ عرض "كباتن الزعتري" إخراج علي العربي

كتبت- منى الموجي:

تعرض منصة شاهد ضمن أعمالها الفنية المُختارة لجمهورها، الفيلم الوثائقي "كباتن الزعتري" للمخرج والمنتج علي العربي، والذي يناقش الصداقة وحلم اللاجئين بمنظور إنساني.

يوثق الفيلم قصة محمود وفوزي، شابين يعيشان داخل مخيم الزعتري في الأردن، ويحلمان باحتراف كرة القدم رغم صعوبة الظروف المحيطة بهما. يكشف الفيلم كيف يصنع الأمل وكذلك الصداقة حلمًا وسط التحديات.

حقق "كباتن الزعتري" انتشارًا عالميًا، إذ عُرض في أكثر من 80 دولة، وشارك في أكثر من مهرجان سينمائي، وساهم في لفت الأنظار لمعاناة اللاجئين. وحظي بإشادات واسعة من النقاد الذين وصفوه بأنه "تحية للأمل" و"نافذة لحلم يولد من قلب المستحيل".