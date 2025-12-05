تعرف على تفاصيل فيلم "هجرة" قبل عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

أكدت المخرجة والفنانة شيرين دعيبس أن فيلمها "اللي باقي منك" كان عملا صعبا، تمثلت صعوبته في كونه يحكي قصة حقيقية وشخصية.

وقالت شيرين في جلسة أقيمت عقب انتهاء عرض الفيلم الفلسطيني ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة التي انطلقت مساء الخميس 4 ديسمبر: "أريد أن أعطي للقضية حقها، هي قضية شخصية وتحدي نفسي، وتكمن صعوبته في كونه شخصي وحقيقي".

وتابعت "كنا بنمر وبنتفرج على نكبة أكبر وإحنا بنعمل الفيلم، ما يعيشه أهل غزة شيء بيخوف، نفس الصور تأتينا اليوم من غزة"، مشيرة إلى أن كل فلسطيني لديه قصصه العائلية.

وأكدت أنها تعتبر فيلم "اللي باقي منك" هدية كبيرة خاصة خلال الظروف التي نشاهدها كل يوم، مضيفة "وضعنا كل ألمنا وتعاطفنا وغضبنا في الفيلم".

فيلم اللي باقي منك بطولة: صالح بكري، شيرين دعيبس، آدم بكري، ماريا زريق، محمد بكري، تأليف وإخراج شيرين دعيبس.

يحكي الفيلم قصة أسرة واحدة عبر ثلاثة أجيال من عام 1948 حتّى عام 2022، كاشفة عن آثار النكبة. تبدأ القصّة في عام 1988 مع "نور"، الشاب الذي ينضم إلى احتجاج يتحول إلى عنف في الضفة الغربية. بعد عقود، تروي والدته "حنان" قصة ابنها، بدءًا من طرد جده من حيفا عام 1948.