إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : دينا خالد

10:50 ص 13/12/2025

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- دينا خالد:

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-12-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 149.55 جنيه، بزيادة 4.32 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 158.21 جنيهًا، بزيادة 6.72 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض ارتفاع أسعار البيض سعر كرتونة البيض سعر كرتونة البيض الأبيض سعر كرتونة البيض البلدي سعر كرتونة البيض الأحمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان