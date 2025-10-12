مهرجان القاهرة السينمائي يعلن أفلام برنامج عروض منتصف الليل



أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج عروض منتصف الليل في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد ظهر اليوم 12 أكتوبر 2025 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".



ويضم برنامج عروض منتصف الليل 5 أفلام، هي:

• باب | نايلة الخاجة | الإمارات | 2025 | 97 د

• تدفّق | جريجوري موران | فرنسا | 2025 | 70 د

• حمقى على النار | ديانا داي | اليابان | 2025 | 137 د

• دار الإقامة | يان جوزلان | فرنسا، بلجيكا | 2025 | 110 د

• قطة جحيمية | بروك بوديل | الولايات المتحدة | 2025 | 91 د



يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.