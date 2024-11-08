"روحوا اتفرجوا على بنات الصعيد الجدعان".. نجيب ساويرس يشيد بفيلم "رفعت عيني للسما"

كتب- مروان الطيب:

روج رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، للفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الذي بدأ عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائي في مصر، بعد عرضه بعدد من المحافل السينمائية خلال الفترة الماضية، كان آخرها مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ونشر ساويرس تعليقه على بدء عرض الفيلم في السينمات عبر حسابه على "X" وأشاد قائلا: "فيلم رفعت عيني للسما دلوقتي في كل سينمات مصر، الفيلم الفائز بجائزة العين الذهبية بمهرجان كان، روحوا اتفرجوا على بنات الصعيد الجدعان".

وفاز فيلم "رفعت عيني للسما" مؤخرًا بجائزة "أفضل فيلم عربي وثائقي" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وسط احتفاء كبير من صناع السينما بفريق عمل الفيلم، الذي عرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 بشهر مايو الماضي وفاز بجائزة "العين الذهبية" ليصبح أول فيلم مصري في تاريخ المهرجان يفوز بهذه الجائزة في إنجاز جديد يضاف للسينما المصرية في المحافل السينمائية حول العالم.

تدور أحداث فيلم "رفعت عيني للسما" حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهم المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، تملأ الفتيات شوارع قريتهم الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله، إخراج أيمن الأمير وندى رياض.

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