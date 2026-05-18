قال الفنان محمد رمضان، إنه كان يسمع إشاعات كثيرة عن منعه من الظهور على الشاشة، متسائلاً: "إيه اللي يمنعني؟".

وأوضح رمضان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "mbc مصر"، أن غيابه عن الدراما التلفزيونية خلال السنوات الثلاث الماضية كان قراراً شخصياً وإرادته الحرة، من أجل التركيز على فيلمه الجديد "أسد".

وأشار إلى أن البعض كان يردد أنه لم يقعد 3 سنين في البيت بمزاجه، لكن الحقيقة أنه ابتعد بإرادته لتقديم عمل يليق بالجمهور.

ولفت إلى أن "نجاح مسلسل الأسطورة أثار جدلاً واسعاً في وقت عرضه، وفئة لم تكن تفضل هذا النوع من الأعمال، ففكرت في الوصول لجمهور جديد".

وأكد أن تخوفه الأكبر كان أن تستحوذ الدراما التلفزيونية على وقته بالكامل وتبعده عن السينما.

وشدد الفنان محمد رمضان على حرصه في تحقيق التوازن بين النجاح الجماهيري والتنوع الفني خلال المرحلة المقبلة.