إعلان

محمد رمضان يرد على شائعات المنع: غيابي عن الدراما قرار شخصي

كتب : مصراوي

01:13 ص 18/05/2026 تعديل في 01:16 ص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الفنان محمد رمضان، إنه كان يسمع إشاعات كثيرة عن منعه من الظهور على الشاشة، متسائلاً: "إيه اللي يمنعني؟".

وأوضح رمضان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "mbc مصر"، أن غيابه عن الدراما التلفزيونية خلال السنوات الثلاث الماضية كان قراراً شخصياً وإرادته الحرة، من أجل التركيز على فيلمه الجديد "أسد".

وأشار إلى أن البعض كان يردد أنه لم يقعد 3 سنين في البيت بمزاجه، لكن الحقيقة أنه ابتعد بإرادته لتقديم عمل يليق بالجمهور.

ولفت إلى أن "نجاح مسلسل الأسطورة أثار جدلاً واسعاً في وقت عرضه، وفئة لم تكن تفضل هذا النوع من الأعمال، ففكرت في الوصول لجمهور جديد".

وأكد أن تخوفه الأكبر كان أن تستحوذ الدراما التلفزيونية على وقته بالكامل وتبعده عن السينما.

وشدد الفنان محمد رمضان على حرصه في تحقيق التوازن بين النجاح الجماهيري والتنوع الفني خلال المرحلة المقبلة.

الفنان محمد رمضان عمرو أديب فيلم أسد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بصاروخ إسرائيلي.. مقتل قيادي بـ "الجهاد الإسلامي" ونجلته إثر استهداف شقته
شئون عربية و دولية

بصاروخ إسرائيلي.. مقتل قيادي بـ "الجهاد الإسلامي" ونجلته إثر استهداف شقته
حدث بالفن | منع صعايدة من دخول فيلم أسد وتعليق حلمي عبدالباقي على شطبه
زووم

حدث بالفن | منع صعايدة من دخول فيلم أسد وتعليق حلمي عبدالباقي على شطبه
تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
زووم

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
صدفة غيّرت حياتهما.. 20 صورة من قصة حب نور الشربيني وعمرو الحلو
رياضة محلية

صدفة غيّرت حياتهما.. 20 صورة من قصة حب نور الشربيني وعمرو الحلو

السياحة تشكل لأول مرة لجنة ميدانية بالنوارية لخدمة حجاج البر
أخبار مصر

السياحة تشكل لأول مرة لجنة ميدانية بالنوارية لخدمة حجاج البر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان