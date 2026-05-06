إعلان

أنجلينا جولي تثير الجدل بعد ظهورها بشكل غريب خلال فعالية عائلية مع ابنتها (فيديو)

كتب : معتز عباس

06:42 م 06/05/2026 تعديل في 07:28 م

أنجلينا جولي قبل وبعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي الأنظار خلال مشاركتها في فعالية جامعية بمدينة أتلانتا، حيث رافقتها ابنتها زاهارا جولي بيت في حدث نظمته رابطة Alpha Kappa Alpha بالتعاون مع مؤسسة Pearls of Purpose، بهدف تسليط الضوء على عمق العلاقات الأسرية، لا سيما العلاقة بين الأم وابنتها.

وظهرت جولي بإطلالة أنيقة بفستان أوف وايت اللون، حيث ألقت كلمة مؤثرة ركزت خلالها على قيمة الروابط العائلية، مؤكدة أن علاقة الأم بابنتها تعد من أسمى وأجمل العلاقات الإنسانية.

مظهر غريب لـ أنجلينا جولي

لكن اللحظة الأكثر تأثيرًا جاءت من ابنتها زاهارا، الطالبة في Spelman College، والتي قدمت خطابًا لاقى تفاعلًا واسعًا، تحدثت فيه عن والدتها بوصفها نموذجًا للإنسانية والدعم، قائلة: "أنا امرأة قوية لأن امرأة قوية قامت بتربيتي".

ولم تسلم أنجلينا جولي من إثارة الجدل، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، كشف عن تغير كبير ملامحها، وهناك من أرجع ذلك لعوامل تقنية مثل الاضاءة وجودة التصوير، وآخرون أكدوا أن الفيديو مصمم بواسطة الذكاء الاصطناعي

أنجلينا جولي في مرمى الاتهامات

طالما تعرضت النجمة العالمية أنجلينا جولي لمثل تلك التعليقات التي طالت النجمة العالمية في مناسبات سابقة، خاصة مع تأكيدها المتكرر في تصريحات سابقة أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، مع احترامها الكامل لخيارات الآخرين.


اقرأ أيضا..

خالد سليم لـ هاني شاكر بعد توديعه لمثواه الأخير: "ستظل دائما أغانيك وفنك في قلوبنا"

تركي آل الشيخ يطرح البرومو الثاني لفيلم 7Dogs.. ويعلن موعد عرضه في السينما

أنجلينا جولي أعمال إنسانية فعاليات جامعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
حوادث وقضايا

إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
طليقة كريم محمود عبدالعزيز تثير الجدل.. وتوجه نصائح وتحذيرات للسيدات
زووم

طليقة كريم محمود عبدالعزيز تثير الجدل.. وتوجه نصائح وتحذيرات للسيدات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
رئيس الوزراء يكشف آخر تطورات الأحوزة العمرانية الجديدة
أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف آخر تطورات الأحوزة العمرانية الجديدة
ترامب: إيران تريد اتفاقًا بأي ثمن.. ونقوم بعمل لا يُصدق
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران تريد اتفاقًا بأي ثمن.. ونقوم بعمل لا يُصدق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي