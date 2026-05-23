كرمت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، النجمة العالمية باربرا سترايساند بحفل ختام دورته الـ 79 هذا العام، الذي يقام مساء اليوم السبت بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من حول العالم.

تكريم باربرا سترايساند بـ "السعفة الذهبية"

بالرغم من غياب باربرا سترايساند عن حفل الختام، إلا أن إدارة المهرجان قامت بتشغيل مقطع فيديو ظهرت خلاله باربرا سترايساند وهي تعرب عن سعادتها بهذا التكريم احتفاءا بمسيرتها السينمائية الاستثنائية.

وقالت باربرا سترايساند خلال كلمة تكريمها: "في عالمٍ مضطربٍ وغير مستقر، يبدو أنه يتفكك أكثر فأكثر كل يوم، من المطمئن رؤية الأفلام الآسرة التي يقدمها فنانون من مختلف البلدان في هذا المهرجان. للسينما قدرة سحرية على جمعنا معًا، وعلى فتح قلوبنا وعقولنا. وهذا ما نحتفي به حقًا في كان. وأنا فخورٌ جدًا بانتمائي إلى هذا المجتمع. شكرًا جزيلًا لكم على هذا التكريم، وليحيا السينما".

كواليس حفل ختام مهرجان كان 2026

ويشهد حفل الختام مراسم تكريم الأفلام والنجوم الفائزين بجوائز هذا العام، ومن أبرز هذه الجوائز جائزة "السعفة الذهبية" أفضل فيلم في المهرجان وهي الجائزة الأسمى وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأفلام التي تم عرضها طوال الفعاليات، وحازت على استحسان النقاد والسينمائيين.

وكان من أبرز الحضور على الريد كاربت في حفل الختام كل من، زوي سالدانا، إيزابيل هوبير، إيفا لونجوريا باركر، تيلدا سوينتون، جينا ديفيس، روزالين سانشيز، نادين لبكي، صوفيا كارسون، كاميليا جوردانا، آيشواريا راي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية في وداع أخير لمهرجان كان السينمائي.

كواليس الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي

أقيمت فعاليات الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في الفترة من 12 حتى 23 مايو الجاري، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية الحصرية التي يتم عرضها لأول مرة، إلى جانب عدد من أولى التجارب الإخراجية لعدد من المخرجين الشباب.

