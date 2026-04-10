احتفل فريق عمل وأبطال فيلم الرعب والإثارة "The Mummy" بالعرض الخاص للفيلم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية أمس الجمعة، استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم يوم 17 أبريل الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم على انستجرام، صورا من العرض الخاص ظهر خلالها فريق عمل وأبطال الفيلم وهم يلتقطون الصور التذكارية على الريد كاربت، وظهر وسطهم مجسم لـ هرم عملاق نظرا لأن الفيلم تدور أحداثه في مصر.

كواليس فيلم "The Mummy"

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة حول اختفاء ابنة صحفي في الصحراء دون أثر، وبعد 8 سنوات، تُصدم العائلة عندما تعود إليهم، إذ يتحول ما كان من المفترض أن يكون لقاءً سعيداً إلى كابوس مرعب.

يشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم: مي الغيطي، مي قلماوي، جاك رينور، لايا كوستا، ناتالي جريس، تأليف لي كرونين وإيدي كيني، إخراج لي كرونين.

مي الغيطي تخضع لجلسة تصوير لصالح مجلة "Vogue Arabia"

كشفت مجلة "Vogue Arabia" عن جلسة تصوير جديدة لنجمات فيلم الرعب والإثارة المرتقب "The Mummy" استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم 17 أبريل الجاري.

نشرت "Vogue Arabia" جلسة التصوير عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وتصدرتها النجمة مي قلماوي والفنانة مي الغيطي، وظهرتا وسط أجواء ربيعية.

اقرأ أيضا:



طارق الشناوي يشيد بأداء ياسمين عبدالعزيز وينتقد أحمد العوضي

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد في فرنسا والجمهور يغازلها - صور



