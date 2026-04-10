بـ"هرم عملاق".. فريق عمل فيلم "The Mummy" يحتفلون بالعرض الخاص

كتب : مروان الطيب

06:50 م 10/04/2026
    فريق عمل فيلم المومياء في العرض الخاص (2)
    فريق عمل فيلم المومياء في العرض الخاص (3)
    فريق عمل فيلم المومياء في العرض الخاص (1)
    فريق عمل فيلم المومياء في العرض الخاص (4)
    فريق عمل فيلم المومياء في العرض الخاص (5)
    فريق عمل فيلم المومياء في العرض الخاص (7)
    فريق عمل فيلم المومياء في العرض الخاص (6)

احتفل فريق عمل وأبطال فيلم الرعب والإثارة "The Mummy" بالعرض الخاص للفيلم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية أمس الجمعة، استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم يوم 17 أبريل الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم على انستجرام، صورا من العرض الخاص ظهر خلالها فريق عمل وأبطال الفيلم وهم يلتقطون الصور التذكارية على الريد كاربت، وظهر وسطهم مجسم لـ هرم عملاق نظرا لأن الفيلم تدور أحداثه في مصر.

كواليس فيلم "The Mummy"

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة حول اختفاء ابنة صحفي في الصحراء دون أثر، وبعد 8 سنوات، تُصدم العائلة عندما تعود إليهم، إذ يتحول ما كان من المفترض أن يكون لقاءً سعيداً إلى كابوس مرعب.
يشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم: مي الغيطي، مي قلماوي، جاك رينور، لايا كوستا، ناتالي جريس، تأليف لي كرونين وإيدي كيني، إخراج لي كرونين.

مي الغيطي تخضع لجلسة تصوير لصالح مجلة "Vogue Arabia"

كشفت مجلة "Vogue Arabia" عن جلسة تصوير جديدة لنجمات فيلم الرعب والإثارة المرتقب "The Mummy" استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم 17 أبريل الجاري.
نشرت "Vogue Arabia" جلسة التصوير عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وتصدرتها النجمة مي قلماوي والفنانة مي الغيطي، وظهرتا وسط أجواء ربيعية.

The Mummy مي قلماوي مي الغيطي لوس أنجلوس

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا الصحراوي (صور)
أخبار المحافظات

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا الصحراوي (صور)
توجيه مهم من الخارجية الباكستانية لشركات الطيران بشأن محادثات إيران وأمريكا
شئون عربية و دولية

توجيه مهم من الخارجية الباكستانية لشركات الطيران بشأن محادثات إيران وأمريكا
رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى
شئون عربية و دولية

رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى
تحطم طائرة للجيش الفرنسي وإصابة طيارين
شئون عربية و دولية

تحطم طائرة للجيش الفرنسي وإصابة طيارين

7 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معًا
نصائح طبية

7 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معًا

