"فرانكشتاين" يفوز بجائزتي أفضل تصميم أزياء وماكياج في حفل توزيع جوائز الأوسكار


كتب- مروان الطيب:

02:56 ص 16/03/2026

فاز فيلم الدراما والفانتازيا "Frankenstein" بجائزتي أوسكار هما: "أفضل تصميم أزياء وأفضل ماكياج"، بحفل توزيع الجوائز في دورته الـ 98 هذا العام.

ويقام الحفل على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال عام 2025.


فيلم "Frankenstein" مرشح لـ9 جائزة أوسكار هذا العام، ضمنها أفضل مخرج وأفضل صوت، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل موسيقى تصويرية.

تدور أحداث الفيلم في إطار الفانتازيا حول عالم ينجح في إعادة الروح لجسد مشوه، لينقلب السحر على الساحر وسط العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة.

وشارك ببطولة الفيلم كلا من: "أوسكار إسحق، جاكوب إيلوردي، كريستوف فالتز، تأليف وإخراج جييرمو ديل تورو".

يقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين، إذ يبث الحفل على الهواء مباشرة على شبكة قنوات إي بي سي الأمريكية إلى جانب منصتي Disney و Hulu.

كما يبث الحفل في الشرق الأوسط عبر قنوات إم بي سي وعبر شبكة قنوات Osn.

الأوسكار لأوسكار 2026 رانكشتاين فل توزيع جوائز الأوسكار

