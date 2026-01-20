إعلان

"Avatar: Fire and Ash" يواصل تصدره لشباك التذاكر بعد شهر من عرضه

كتب- مروان الطيب:

02:00 ص 20/01/2026
    كواليس الجزء الثالث من سلسلة أفاتار
    بوستر فيلم أفاتار النار والرماد
    كواليس فيلم الخيال العلمي أفاتار

يواصل فيلم الفانتازيا والخيال العلمي "Avatar: Fire and Ash" تصدر شباك التذاكر الأمريكي والعالمي بعد قرابة 5 أسابيع من عرضه تجاريا متخطيا حاجز المليار دولار عالميا.

وحقق فيلم "Avatar 3" هذا الأسبوع إيرادات بلغت 13 مليون دولار، بإجمالي تجاوز المليار و322 مليون دولار.

جاء في المركز الثاني فيلم الرعب والتشويق "28 Years Later: The Bone Temple" الذي لم يتمكن من إزاحة فيلم "Avatar" من على قمة شباك التذاكر في أول أسبوع عرض.

تدور أحداث الجزء الجديد حول استكمال جيك سولي رحلته في مواجهة قبيلة نافي جديدة عدوانية، شعب آش، بقيادة فارانج الناري، مع تصاعد الصراع على باندورا، ويشارك ببطولة الفيلم عدد من أبرز نجوم هوليوود، وهم: سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، كيت وينسلت.

وصدر الجزء الأخير من سلسلة أفلام أفاتار بعنوان "The Way of Water" عام 2022 وحقق إيرادات عالمية بلغت 2 مليار دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 350 مليون دولار، كما فاز بجائزة الأوسكار "أفضل مؤثرات بصرية في العام".

