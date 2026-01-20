"Avatar: Fire and Ash" يواصل تصدره لشباك التذاكر بعد شهر من عرضه

يواصل فيلم الفانتازيا والخيال العلمي "Avatar: Fire and Ash" تصدر شباك التذاكر الأمريكي والعالمي بعد قرابة 5 أسابيع من عرضه تجاريا متخطيا حاجز المليار دولار عالميا.

وحقق فيلم "Avatar 3" هذا الأسبوع إيرادات بلغت 13 مليون دولار، بإجمالي تجاوز المليار و322 مليون دولار.

جاء في المركز الثاني فيلم الرعب والتشويق "28 Years Later: The Bone Temple" الذي لم يتمكن من إزاحة فيلم "Avatar" من على قمة شباك التذاكر في أول أسبوع عرض.

تدور أحداث الجزء الجديد حول استكمال جيك سولي رحلته في مواجهة قبيلة نافي جديدة عدوانية، شعب آش، بقيادة فارانج الناري، مع تصاعد الصراع على باندورا، ويشارك ببطولة الفيلم عدد من أبرز نجوم هوليوود، وهم: سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، كيت وينسلت.

وصدر الجزء الأخير من سلسلة أفلام أفاتار بعنوان "The Way of Water" عام 2022 وحقق إيرادات عالمية بلغت 2 مليار دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 350 مليون دولار، كما فاز بجائزة الأوسكار "أفضل مؤثرات بصرية في العام".

اقرأ أيضا:

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام





"خضعت لعملية كبيرة".. الفنانة هبة السيسي تُعلن إصابتها بمرض السرطان



