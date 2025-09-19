تتصدر التريند.. 20 صورة لـ بيلا حديد بعد دخولها المستشفى

كتب- مروان الطيب:

تصدر اسم الفنانة اللبنانية بيلا حديد، تريند مؤشر البحث"جوجل" خلال الساعات الماضية بعد ظهورها داخل المستشفى تستخدم أجهزة التنفس الصناعي.

وخضعت بيلا حديد لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى شركات العطور، ونشرت صورا من جلسة التصوير عبر خاصية "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق وجذاب مفعمة بالحيوية والنشاط.

وفاجأت بيلا حديد متابعيها خلال الساعات القليلة الماضية، ونشرت صور صادمة خلال تواجدها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعدما كشفت عن إصابتها مؤخرا بمرض لايم وهو مرض بكتيري مزمن، وعلقت على صورها: "أعتذر دائماً عن غيابي.. أحبكم".

وكشفت إحدى العلامات التجارية العالمية في وقت سابق عن فسخ تعاقدها مع بيلا حديد واستبدالها بموديل إسرائيلية بعد مواصلة دعم "بيلا" للقضية الفلسطينية.

كما كشف موقع "WION" أن إدارة هذه الماركة الشهيرة كشفت عن استبدال "بيلا حديد" بموديل إسرائيلية تدعى "ماي تاجر" خلال حملتها الدعائية الأخيرة ولاقى الخبر انزعاج العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بمقاطعة العلامة التجارية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

ومن المعروف عن "جيجي" وشقيقتها بيلا حديد ووالدهما محمد حديد دعمهم للقضية الفلسطينية ودائماً ما يقومون بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدينون دائماً كل أشكال العنف تجاه الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

يذكر أن بيلا حديد تحدثت عن إصابتها بمرض "لايم" في وقت سابق أكثر من مرة، ففي عدد يونيو 2025 كشفت في حديثه لمجلة "Vogue" أنها تعيش معظم أيامها وهي تعاني من هذا المرض.

