

كتب- مروان الطيب:

وصل النجم العالمي خافيير باردم، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77هذا العام، الذي يقام اليوم الإثنين، على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ويحضر الحفل نخبة من ألمع النجوم وصناع الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية.

ظهر "باردام" على الريد كاربت مرتديا الوشاح الفلسطيني، إذ يعد الممثل خافيير باردم هو من أبرز نجوم هوليوود الداعمين للقضية الفلسطينية، وخرج عن صمته بالعديد من اللقاءات التلفزيونية مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات بشتى الطرق.

وجاء في مقدمة الأعمال التلفزيونية المرشحة هذا العام هو مسلسل "Severance"، إلى جانب منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام والتي تعاون خلالها نخبة من أبرز النجوم في هوليوود.

ومن مفاجآت الترشيحات هذا العام هو ترشح النجم العالمي هاريسون فورد كأول ترشيح في مسيرته عن مسلسل "Shrinking"، كما رشح مسلسل"The Penguin" بفئة أفضل مسلسل قصير.