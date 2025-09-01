

وكالات

منعت الفنانة الأمريكية الشهيرة ديان كانون، 88 عاما، من الدخول إلى البيت الأبيض مؤخرا، بسبب تزوير سنّها في وثائق جواز السفر.

وفي التفاصيل، حاولت الممثلة الأمريكية ديان كانون، بطلة فيلم Heaven" "Can Wait والبالغة من العمر 88 عاما، دخول البيت الأبيض هذا الأسبوع، لكن جهاز الخدمة السرية الأمريكي رفض السماح لها بالدخول بسبب وجود تضارب في عمرها المدوَّن على جواز سفرها، وفقا لمقطع فيديو نشرته وصديقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت كانون قد سافرت مؤخرا إلى واشنطن برفقة الممثلتين كيم دوجلاس وترايسي بريجمان، إضافة إلى مقدمة البرامج والطاهية كريستين أفانتي-فيشر، وتعمل المجموعة معا على تقديم بودكاست جديد بعنوان "God’s Table".

وأثناء جولتهن السياحية في العاصمة، واجهن موقفا غير متوقع، إذ ظهرت دوجلاس في الفيديو وهي تروي الواقعة قائلة: "كنا نستعد لجولة رائعة، لكن ضباط الخدمة السرية وعملاء الأمن الفيدرالي منعونا من الدخول، لأن شخصا ما كذب بشأن عمره".

وكانت كانون تضحك أثناء سرد القصة، فيما كانت بريجمان وأفانتي-فيشر تمزحان معها، إذ قالت كانون ضاحكة: "القصة وما فيها أنني قبل سنوات كذبت بشأن عمري في جواز السفر".

وردّت دوجلاس ممازحة: "من لم يفعل ذلك يا ديان؟"، بينما علّقت أفانتي-فيشر: "إذا دخلنا، فسيكون ذلك معجزة من الله".

شاركت دوجلاس الفيديو في خاصية القصص على "إنستجرام"، ثم أعادت كانون نشره على صفحتها.

وكتبت: "سأفعلها مرة أخرى، ليس من شأن أحد الرقم الذي ألصقوه بي، أليس كذلك يا بنات؟ أليس كذلك يا شباب؟ إنه مجرد رقم، مهما وضعوا من أرقام بجانبي، هناك شيء واحد لا يتغير: أنا أحبكم".

وعلّقت بريجمان على المنشور مازحة: "مضحك للغاية! أحبك كثيرا، لكن بصراحة، كيف يمكنني تغيير عمري؟"

وتعد ديان كانون من أبرز الشخصيات في صناعة الترفيه منذ عقود، بدأت مسيرتها الفنية في خمسينيات القرن الماضي بالمشاركة في عدة مسلسلات تلفزيونية، ثم ظهرت لأول مرة على مسرح برودواي عام 1962.

وكانت انطلاقتها الكبرى عام 1969 في فيلم Bob & Carol & Ted &" Alice"، الذي منحها أول ترشيح لجائزة الأوسكار.

وفي عام 1976، رُشحت لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم قصير حي عن فيلم "Number One" الذي أنتجته، لتصبح بذلك أول امرأة تُرشح للأوسكار عن عمل أمام وخلف الكاميرا، وفقا لروسيا اليوم.

وعُرفت كانون أيضا بحياتها العاطفية الثرية، إذ تزوجت عام 1965 من أسطورة هوليوود كاري غرانت، وأنجبت منه ابنة واحدة تُدعى جينيفر، قبل أن ينفصلا عام 1968.

ثم تزوجت ثانية عام 1985 من رجل الأعمال العقاري ستانلي فيمبيرغ، لكنهما انفصلا عام 1991. كما وصفت سابقاً علاقتها بالمقدم الشهير جوني كارسون بأنها كانت "قصة حب".

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت لمجلة "People" أنها لا تزال تواعد، قائلة إنها "ترى شخصا مميزا للغاية"، قبل أن توضح مبتسمة أنها تلتقي "عدة أشخاص مميزين"، مضيفة: "نعم، لدي أصدقاء ذوي امتيازات".