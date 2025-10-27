سكوت إيستوود يكشف عن كواليس رحلته إلى الأقصر

كتب- مروان الطيب:

كشف النجم الأمريكي سكوت إيستوود عن كواليس زيارته لمحافظة الأقصر، بعد حضوره حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

نشر سكوت صورا من رحلته عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها وهو يتجول بعدد من المعابد وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكان الفنان محمد كريم كشف عن اصطحاب سكوت، نجل النجم والمخرج الأمريكي العالمي كلينت إيستوود، في رحلة ترفيهية بالأهرامات، وتناول الطعام المصري داخل أحد المطاعم الشهيرة.

ووثق محمد كريم رحلته مع سكوت، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحلقا سويًا بالطائرة الهليكوبتر فوق الأهرامات.

وكتب كريم، تعليقًا، على الفيديو: "من لوس أنجلوس إلى أهرامات الجيزة، ترحيباً مصرياً حاراً مع ركوب طائرة هليكوبتر، لمشاهدة الأهرامات حتى يتمكن من مشاهدة الحضارة القديمة المذهلة من الأعلى، مرحبا بك في مصر يا أخي!".

اقرأ أيضا:

بعد تعرضه لحادث سير.. تفاصيل الحالة الصحية لـ علي رؤوف

بسبب سيدة مسنة.. عمرو دياب يتصدر التريند في حفل زفاف.. ماذا حدث؟