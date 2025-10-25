"حب ورومانسية".. مينا مسعود وإميلي شاه أمام تاج محل في الهند

بـ الزي الهندي.. إميلي شاه تخطف الأنظار من أحدث ظهور في لوس أنجلوس

كشفت الممثلة الأمريكية إميلي شاه عن وجودها في الهند رفقة زوجها النجم العالمي مينا مسعود، وبالتحديد أمام تاج محل أحد عجائب الدنيا السبع.

نشرت إميلي صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع زوجها مينا مسعود في أجواء سيطر عليها الحب والرومانسية.

وكتبت إميلي على الصور: "ذهبتُ إلى تاج محل لأُجعل زوجي يرى أحد عجائب الدنيا السبع".

احتفلت إميلي شاه مؤخرا بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.

فوجئ جمهور الفنانة إميلي شاه بتعرضها لوعكة صحية بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

وكانت آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

يذكر أن مينا مسعود يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Tecie".

