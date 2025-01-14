فرانسيس فورد كوبولا يهنئ حفيدته بعرض فيلمها "The Last Show Girl" في السينمات

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كتب- مروان الطيب:

هنا المخرج العالمي، فرانسيس فورد كوبولا، حفيدته المخرجة الأمريكية، جيا كوبولا على عرض فيلمها الجديد "The Last Show Girl" الذي بدأ عرضه في السينمات يوم 10 يناير الجاري.

ونشر كوبولا البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على "إنستجرام"، وقام بتهنئة حفيدته قائلا: "برافو لحفيدتي جيا كوبولا على فيلمها الأخير آخر فتاة عرض، والذي يعرض الآن في السينمات، كانت جيا دائمًا تريد تكريم سيرة والدها، والتي لم تراه مطلقًا، وبكت عندما كانت طفلة صغيرة، وأمل أن تكون حققت هذا الآن".

تدور أحداث فيلم "The Last Show Girl" في إطار درامي حول فتاة استعراض تخطط لمستقبلها بعد انتهاء عروضها التي قدمتها طوال 30 عامًا، ويشارك ببطولته النجمة باميلا أندرسون، بريندا سونج، كيرنان شيبكا، ويحقق الفيلم نجاحًا ملحوظًا في شباك التذاكر الأمريكي حيث بلغت إيراداته في أول أسبوع عرض لمليون و500 ألف دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ مليون و800 ألف.

ورشح فيلم "The Last Show Girl" مؤخرًا لجائزتي جولدن جلوب هما "أفضل ممثلة بفيلم درامي"، و"أفضل أغنية".

يذكر أن، آخر مشاركات المخرج العالمي، فرانسيس فورد كوبولا كانت بفيلم الفانتازيا والخيال العلمي "Megalopolis" وعرض خلال العام الماضي.

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