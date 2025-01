حرائق لوس أنجلوس.. ممثلة أمريكية تتبرع بـ50 ألف دولار لمساعدة المتضررين

كتب- مروان الطيب:

أعلنت الممثلة الأمريكية، إيفا لونجوريا باركر، عن تبرعها بمبلغ 50 ألف دولار، من أجل مساعدة المتضررين بسبب حرائق لوس أنجلوس، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت "إيفا" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تعبر عن حزنها لما يحدث من خسائر فادحة بسبب اشتعال غابات ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وتدمير العديد من الأحياء هناك، وسط نزوح الآلاف من المواطنين.

وكتبت إيفا لونجوريا باركر: "قلبي ينفطر على مدينة لوس أنجلوس، والحرائق المدمرة التي أثرت على حياة الكثير من الناس، أنا شخصيًا أقوم بالتبرع بمبلغ 50 ألف دولار مع أحد المؤسسات الخيرية لدعم العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية وعمال المزارع والعائلات المتضررة من حرائق الغابات، امل أن نتمكن من الاجتماع معًا ودعم هؤلاء الصامدين في مجتمعنا، شارك أو أعد النشر أو تبرع إذا استطعت".

كان الظهور الأخير للممثلة إيفا لونجوريا باركر في فعاليات مهرجان البحر الأحمر بدورته الأخيرة، وسط حضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

كانت آخر مشاركات الممثلة إيفا لونجوريا باركر في الموسم الرابع من مسلسل الجريمة والكوميديا "Only Murders in the Building"، وشاركها البطولة كل من سيلينا جوميز، ستيف مارتن، مارتن شورت، وجاكي هوفمان.

يذكر أن، إيفا لونجوريا باركر بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الفانتازيا والكوميديا "Christmas Karma".

