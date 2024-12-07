صورة- فين ديزل مع كريستيانو رونالدو على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب- مروان الطيب:

حرص النجم الأمريكي العالمي، فين ديزل، على مقابلة قائد منتخب البرتغالي، ونجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، على هامش تواجده بفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والتي تقام في جدة.

ونشر فين ديزل، صورة تجمعه بالنجم كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "مجرد طفلين لديهم أحلام"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وكرمت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، النجم العالمي فين ديزل بحفل افتتاح المهرجان، وأعرب ديزل عن سعادته بالتكريم والتواجد في المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالتنظيم والحضور الضخم لأبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

يذكر أن، فين ديزل ينتظر عرض عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "Fast X: Part 2" بحلول عام 2026، والجزء الرابع من سلسلة الأكشن والإثارة "xXx".

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