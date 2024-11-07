بعد عرضه في مصر.. 8 معلومات عن الفيلم المثير للجدل "الزنديق"

كتب- مروان الطيب:

بدأ أمس الأربعاء عرض فيلم الرعب والإثارة "الزنديق" بدور العرض السينمائي في مصر، ومن المقرر انطلاقه في السينما الأمريكية والعالمية غدًا الجمعة.

وينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرعب النفسي والإثارة حيث تدور أحداثه حول رجل غريب الأطوار تقوم فتاتان من ديانتين مختلفتين بالذهاب إلى منزله، لتنقلب الأحداث رأسًا على عقب عندما يقوم الرجل بوضعهما في لعبة ما تحدد مصيرهما.

وإليكم 10 معلومات عن فيلم الرعب النفسي "الزنديق":

1- تصنيف الفيلم الرقابي في مصر +18.

2- الفيلم إنتاج شركة "A24".

3- الفيلم هو ثاني أدوار الشر للممثل البريطاني هيو جرانت في مسيرته وكان الأول بفيلم "The Lair of the White Worm" عام 1988.

4- إعلان الفيلم تخطى حاجز الـ 14 مليون مشاهدة منذ طرحه على يوتيوب.

5- الفيلم لا يصلح للمشاهدات العائلية.

6- الفيلم إخراج الأمريكي سكوت بيك الذي اشتهر بكتابة عدد من أفلام الرعب، أبرزها فيلم "A Quiet Place: Day One" والذي تم عرضه في شهر يونيو الماضي.

7- يتوقع خبراء شباك التذاكر تحقيق الفيلم إيرادات تتخطى 10 ملايين دولار بأول أسبوع عرض وفقًا لموقع "IMDB".

8- الفيلم سيواجه منافسة شرسة على صدارة شباك التذاكر الأمريكي أمام فيلم "Venom: The Last Dance".

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