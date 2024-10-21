محكمة روسية تقضي بحبس منتج أوكراني 8 سنوات ومنعه من النشر على الإنترنت

كتب- مروان الطيب:

قضت إحدى المحاكم الروسية اليوم الاثنين بسجن المخرج والمنتج الأوكراني ألكسندر رودنيانسكي غيابيًا 8 سنوات، وذلك بسبب تعليقاته المناهضة للحرب، كما تم منعه من النشر على الإنترنت لمدة 4 سنوات.

ووفقًا لموقع "فارايتي" قام المخرج الأوكراني بتوجيه اتهامات للسلطات الروسية بمحاولة بث المزيد من الخوف بين صناع السينما في أوكرانيا، إذ أدانته المحكمة بنشر معلومات عسكرية مزيفة.

وقال رودنيانسكي في بيان مشترك مع فارايتي: "لقد حُكم على العشرات من أفضل الكتاب والموسيقيين في روسيا قبلي، بغرض إسكات الأصوات المناهضة للحرب".

وفي بيان رسمي، أصر رودنيانسكي على أن السلطات رفعت "قضية سياسية" ضده، موضحًا أنه حُكم عليه بسبب حديثه عن الفظائع التي ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا.

كان المنتج المولود في كييف، والذي أمضى ما يقرب من ثلاثة عقود من العيش والعمل في روسيا، وجه انتقادات صريحة للحرب في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير 2022، وبعد تلقيه بلاغًا بأن انتقاداته أوقعته في مرمى الكرملين، قرر رودنيانسكي أن يفر هاربا من البلاد، وفي أكتوبر 2022، أعلنت وزارة العدل الروسية أنه "عميل أجنبي".

وكانت كييف شهدت قيامه بإخراج أفلام وثائقية وتأسيس أول شبكة تليفزيونية مستقلة في أوكرانيا، أصبح رودنيانسكي أحد المنتجين الأكثر تأثيرًا في روسيا، أدى تعاونه مع المخرج أندريه زفياجينتسيف إلى ترشيحه لجائزة الأوسكار في فئة "أفضل فيلم أجنبي" عن فيلمي "Leviathan" و"Loveless".

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