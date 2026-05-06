تحل اليوم الذكرى الـ24 لرحيل صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق، وأحد أبرز الرموز في تاريخ القلعة الحمراء.



ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بوستر لصورة الراحل مع تعليق:"‏تحل اليوم ذكرى رحيل صالح سليم أسطورة الأهلي والأب الروحي.. لن ننساك يا مايسترو".



تفاعل الجماهير مع ذكرى صالح سليم



وبعد أقل من ثلاث ساعات فقط على نشره، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل كبير من جانب الجماهير، إذ حقق المنشور نحو 36.2 ألف تفاعل إلى جانب 1.8 ألف تعليق، مع ألف مشاركة.



وعلى منصة X، وصل المنشور إلى 13 ألف مشاهدة و1.4 ألف إعجاب و224 إعادة نشر بالإضافة إلى 35 تعليق .

أما عبر الإنستجرام، سجل 1,967 تعليقاً خلال أول ساعتين فقط إلى جانب 625 إعادة إرسال.



وجاءت أبرز التعليقات من جانب مشجعي القلعة الحمراء:" مقولته الشهيرة "أموت ولا أري الأهلي مهزوماً في حقه"، فيما علق آخر:"رمز النادى والعلامة التجارية لنادى الشعب رمز القيم رمز المبادئ رمز الإخلاص رمز المحبة أنه الصالح قبل السليم رحمك الله رحمة واسعة واسكنك فسيح جناته".



وكتب آخر:"رحم الله من قال الأهلى فوق الجميع"، وعلق أحدهم:"والله هو كان أسطورة النادي الاهلي لحد ما الخطيب راح جاب اللي شتمه".

وكتب أحد المشجعين:"مفيش أدمن يكتب بطريقه أفضل من كده تليق بإسم الكابتن الراحل صالح سليم وباسم النادي الأهلي ؟، وأخيراَ:"رمزاً عشنا معه أجمل الذكريات و سنموت و نرحل و يبقي رمزاً و فخراً لكل الأهلاوية من بعدنا".

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

وفي سياق متصل، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 مايو الجاري، وذلك في ختام المرحلة النهائية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة مكة المكرمة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت.

إقرأ أيضاً:

إنجاز مع بايرن وتهديد بالسلاح.. من هو مارك فان بوميل المرشح لتدريب الأهلي؟





رضا عبد العال: معتمد جمال أفسد ما بناه.. وأتمنى تتويجه بالدوري ثم رحيله (خاص)



