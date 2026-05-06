الدوري المصري

بتروجت

1 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

رضا عبد العال: معتمد جمال أفسد ما بناه.. وأتمنى تتويجه بالدوري ثم رحيله (خاص)

كتب : محمد الميموني

04:50 م 06/05/2026
تحدث رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، عن أداء المدير الفني معتمد جمال مع الفريق الأبيض خلال المراحل الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تصريحات رضا عبد العال عن أداء معتمد جمال

وقال عبد العال، في تصريحات خاصة، لموقع "مصراوي" إن معتمد جمال قدم إنجازًا مميزًا مع الزمالك، إلا أنه أضاع جزءًا كبيرًا من هذا النجاح في الجولات الأخيرة، بعد فقدان 5 نقاط خلال مباراتين، وهو ما أثر على فرص الفريق في حسم اللقب مبكرًا.

وأضاف أن الزمالك، حتى في حال خسارة الدوري، يستحق الإشادة، نظرًا لما قدمه الفريق في ظل الظروف الصعبة التي مر بها النادي هذا الموسم، معربًا عن أمله في تتويج الفريق باللقب في النهاية، مؤكدًا أنهم “يستحقون ذلك”.

وتابع: “في حال تتويج الزمالك ببطولتي الدوري والكونفيدرالية، يجب تكريم معتمد جمال، لكن من الأفضل التعاقد مع مدير فني جديد، على أن يستمر معتمد ضمن الجهاز الفني كمدرب مساعد ورحيله عن المنصب حالي”.

واختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك كان بإمكانه حسم الدوري بشكل مريح، لو حقق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، أو حتى تعادل كما حدث في مواجهة إنبي، وهو ما كان سيضمن للفريق صدارة مستقرة أو على الأقل مقعدًا في البطولات الأفريقية مبكرًا.

