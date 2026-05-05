دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

19:45

العين

مصدر بالزمالك يكشف مفاجأة لمصراوي بخصوص إصابة خوان بيزيرا في مباراة سموحة

كتب : محمد عبد الهادي

10:34 م 05/05/2026 تعديل في 10:38 م
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    لافتة جماهير الزمالك
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    حادث حكام مباراة الزمالك وسموحة
    حادث حكام مباراة الزمالك وسموحة

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك تفاصيل إصابة خوان بيزيرا أثناء مشاركته في مواجهة سموحة بمباراة اليوم في منافسات الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل إصابة خوان بيزيرا في مواجهة سموحة


وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، اللاعب البرازيلي شعر بشد عضلي قبل المباراة ولذلك لم يشارك أساسيًا.

وأضاف المصدر، اللاعب تحامل على نفسه وشارك في الشوط الثاني ولكن الجهاز الفني فضل خروجه لعدم تفاقم الإصابة قبل المباراة الهامة أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

واختتم المصدر، أن اللاعب سوف يسافر مع بعثة الفريق للجزائر صباح الأربعاء، وسوف يتم تحديد موقفه من المشاركة في المباراة هناك.

موعد مباراة الزمالك القادمة


وتقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في منافسات بطولة الكونفدرالية، يوم السبت المقبل، 10 مساء.

غادر باكيا.. إمام عاشور يتعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

بعد التعثر أمام سيراميكا كليوباترا.. موعد مباراة بيراميدز المقبلة

فيفي عبده تصل عزاء سهير زكي (صور)
بيهددني بالقتل.. فنانة تستغيث وتعلن ملاحقة لاجىء سوداني
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور أمام إنبي
الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
