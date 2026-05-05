كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك تفاصيل إصابة خوان بيزيرا أثناء مشاركته في مواجهة سموحة بمباراة اليوم في منافسات الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل إصابة خوان بيزيرا في مواجهة سموحة



وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، اللاعب البرازيلي شعر بشد عضلي قبل المباراة ولذلك لم يشارك أساسيًا.

وأضاف المصدر، اللاعب تحامل على نفسه وشارك في الشوط الثاني ولكن الجهاز الفني فضل خروجه لعدم تفاقم الإصابة قبل المباراة الهامة أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

واختتم المصدر، أن اللاعب سوف يسافر مع بعثة الفريق للجزائر صباح الأربعاء، وسوف يتم تحديد موقفه من المشاركة في المباراة هناك.

موعد مباراة الزمالك القادمة



وتقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في منافسات بطولة الكونفدرالية، يوم السبت المقبل، 10 مساء.

