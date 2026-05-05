نتيجة مباراة الأهلي وإنبي في بطولة الدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على حساب نظيره إنبي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالدوري.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، زيزو وبن شرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدققة 8: الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى إنبي

الدقيقة 13: فرصة التعادل تضيع على إنبي بعد انفراد تام بالمرمى

الدقيقة 16: تسديدة من إمام عاشور ولكنها تمر بجوار مرمى إنبي

الدقيقة 18: ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي

الدقيقة 21: زيزو يسجل الثاني للأهلي في مرمى إنبي

الدقيقة 23: توقف المباراة لعلاج بيكهام لاعب الأهلي

الدقيقة 38: عرضية من لاعب إنبي يتصدى لها مصطفى شوبي حارس مرمى الأهلي

الدقيقة 42: بن شرقي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي

الدقيقة 44: ركلة جزاء لصالح إنبي

الدققة 45: حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفار

الدقيقة 5+50: كهربا يحرز الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي

الدقيقة 6+45: حكم المباراةي لغي الهدف بداعي وجود تسلسل

الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: بن شرقي يسجل الثالث في مرمى إنبي

الدقيقة 68: عرضية من طاهر محمد طاهر ولكنها تخرج بعيدة عن بن شرقي

الدقيقة 75: تسديدة قوية من محمد هاني يتصدى لها حارس مرمى إنبي

الدقيقة 87: تسديدة من مروان عثمان تمر بجوار مرمى سموحة

الدقيقة 2+90: نهاية المباراة