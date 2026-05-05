يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة قوية أمام نظيره سموحة، مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

الفارس الأبيض يأتي في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة، ويسعى للفوز للاقتراب من تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز، والابتعاد عن بيراميدز الوصيف، برصيد 50 نقطة، والأهلي الثالث بـ47 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري، تبدأ في تمام الساعة 8 مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتنقل عبر قناة أون سبورت ماكس.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد – محمود الونش – محمد إبراهيم.

خط الوسط: عبدالله السعيد – محمد شحاتة – محمد إسماعيل.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

ومن خلال التشكيل المتوقع، كشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، عن حظوظ أبرز لاعبي الزمالك في اللقاء.

حظوظ نجوم الزمالك في مواجهة سموحة

حارس مرمى: مهدي سليمان/ 8 يونيو 1987 (برج الجوزاء): رغم التشوش.. فينوس في برجه والمريخ بمنزل الحظ يمنحانه حضورا وإصرارا على مقاومة مشاعر الإجهاد.

مدافع: حسام عبد المجيد/ 30 ابريل 2001 (برج الثور): الشمس وعطارد في برجه يمنحانه تألقا وسرعة بديهة وحسن تصرف أمام أي هجمات، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابة.

ظهير أيسر: أحمد فتوح/ 22 مارس 1998 (برج الحمل): القمر والمريخ داعمان ويمنحانه قدرة على التحرك بقوة ليثبت وجوده على أرض الملعب.

لاعب وسط مهاجم: عبدالله السعيد/ 13 يوليو 1985 (برج السرطان): قد يكون الأفضل في هذه المباراة، رغم الضغوط.. الشمس وعطارد داعمان ويمنحانه يقظة ويستطيع أن يتحرك بسرعة ونشاط، ولديه أيضا روح تعاون مع زملائه في الفريق، كما أن القمر بمنزل الصحة الإيجابي يمنحه لياقة بدنية وقدرة على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم.

مهاجم: عدي الدباغ/ 3 ديسمبر 1998 (برج القوس): قد يكون مشوشا بعض الشيء بسبب مواجهة فينوس ويجب أن يحمي نفسه من الإصابة، ومع ذلك القمر في برجه والمريخ داعم ويمنحه ذلك إصرارا على التغلب على التشوش.

من يفوز بمباراة الزمالك وسموحة؟

وعن الفائز بمباراة اليوم في الدوري المصري، كشفت عبير فؤاد، أن فريق نادي الزمالك لديه فرصة كبيرة لتحقيق الفوز على منافسه سموحة.

لمعرفة حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. اضغط هنا