كشف مصدر داخل منتخب مصر، عن السبب الرئيسي وراء غياب النجمين محمد صلاح وعمر مرموش عن جلسة التصوير التي خضع لها لاعبو الفراعنة والجهاز الفني بقيادة حسام حسن قبل السفر إلى أمريكا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ" مصراوي" : محمد صلاح وعمر مرموش وصلا إلي القاهرة عقب جلسة التصوير التي تمت يوم 25 مايو الجاري.

أضاف: وصل مرموش للقاهرة يوم 26 ثم في اليوم التالي وصل محمد صلاح من إنجلترا ، ونفس الأمر للثنائي حمزة عبد الكريم وهيثم محمد اللذان وصلا القاهرة متأخرين بعدما كان منتخب مصر قد خضع بالفعل لجلسة التصوير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديًا فجر يوم 7 يونيو المقبل في ولاية أوهايو الأمريكية لتكون البروفة الأخيرة قبل الدخول في معترك المونديال، حيث يقع الفراعنة في مجموعة تضم معه منتخبات إيران ونيوزلندا وبلجيكا.

