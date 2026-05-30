مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

0 0
19:00

أرسنال

مباريات ودية - منتخبات

إسكتلندا

4 1
15:00

كوراساو

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
22:00

الجيش الملكي

جميع المباريات

إعلان

مصراوي يكشف : لماذا غاب صلاح ومرموش عن جلسة تصوير المنتخب استعدادا للمونديال

كتب : رمضان حسن

06:39 م 30/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح وعمر مرموش (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ومرموش
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح وعمر مرموش
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    مرموش وصلاح
  • عرض 8 صورة
    صلاح ضد مرموش (1)
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر داخل منتخب مصر، عن السبب الرئيسي وراء غياب النجمين محمد صلاح وعمر مرموش عن جلسة التصوير التي خضع لها لاعبو الفراعنة والجهاز الفني بقيادة حسام حسن قبل السفر إلى أمريكا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم.

سر غياب صلاح ومرموش عن جلسة تصوير المنتخب

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ" مصراوي" : محمد صلاح وعمر مرموش وصلا إلي القاهرة عقب جلسة التصوير التي تمت يوم 25 مايو الجاري.

أضاف: وصل مرموش للقاهرة يوم 26 ثم في اليوم التالي وصل محمد صلاح من إنجلترا ، ونفس الأمر للثنائي حمزة عبد الكريم وهيثم محمد اللذان وصلا القاهرة متأخرين بعدما كان منتخب مصر قد خضع بالفعل لجلسة التصوير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديًا فجر يوم 7 يونيو المقبل في ولاية أوهايو الأمريكية لتكون البروفة الأخيرة قبل الدخول في معترك المونديال، حيث يقع الفراعنة في مجموعة تضم معه منتخبات إيران ونيوزلندا وبلجيكا.

اقرأ أيضا :

رحلة استثنائية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026.. تحديات تتجاوز حدود المستطيل الأخضر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كاس العالم امريكا محمد صلاح مرموش

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

استعدادًا لعودة الحجاج.. "الصحة" تراجع إجراءات الحجر الصحي بمطار القاهرة
أخبار مصر

استعدادًا لعودة الحجاج.. "الصحة" تراجع إجراءات الحجر الصحي بمطار القاهرة
طبيبة تحذر من تناول مشروبات شهيرة أثناء موجة الحر.. ماذا تفعل بجسمك؟
نصائح طبية

طبيبة تحذر من تناول مشروبات شهيرة أثناء موجة الحر.. ماذا تفعل بجسمك؟
ليست السلطة فقط.. 5 أطعمة تمنحك الشبع وتساعدك على خسارة الوزن
نصائح طبية

ليست السلطة فقط.. 5 أطعمة تمنحك الشبع وتساعدك على خسارة الوزن
حلا شيحة عن الراحل عامر منيب: "كان جميل وخلوق ومحترم"
زووم

حلا شيحة عن الراحل عامر منيب: "كان جميل وخلوق ومحترم"
مصراوي يكشف : لماذا غاب صلاح ومرموش عن جلسة تصوير المنتخب استعدادا للمونديال
رياضة محلية

مصراوي يكشف : لماذا غاب صلاح ومرموش عن جلسة تصوير المنتخب استعدادا للمونديال

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان