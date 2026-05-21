أول تعليق من محمد عواد على اتهامات التخاذل في ركلة جزاء أحمد بلحاج

أثار حديث ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، عقب خسارة الفريق بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي 2025-2026، حالة من الجدل الواسعة.

ولم ساعد فوز النادي الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل أمس، على حساب نظيره المصري البورسعيدي بثنائية نظيفة، الفريق على تتويج لقب الدوري في الموسم الحالي.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وأنهى المارد الأحمر موسمه في الدوري المصري، محتلا المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 53 نقطة.

تعليق توروب على خسارة الأهلي لقب الدوري المصري

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "أشكر جماهير الأهلي، على مساندتهم لنا في مباراة سيراميكا ودعمهم للفريق، وجميعهم جاءوا إلى المباراة ويأملون في صناعة المعجزة والتتويج باللقب ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "هدفي منذ البداية كان التتويج بالألقاب مع الأهلي، وبالفعل بدأنا بشكل جيد وحصدنا بطولة السوبر المصري، لكن فترة الانتقالات الشتوية الماضية يناير جاءت ولكنها لم تكن جيدة".

واختتم توروب تصريحاته: "مشواري مع الأهلي مستمر وعقدي مع الفريق يتبقى به موسمين، وقدمت خريطة إعداد الفريق للموسم الجديد والقرار بيد النادي في النهاية".

موقف الأهلي من استمرار توروب

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إقالة توروب، جاهز منذ فترة ولن يستمر في الموسم المقبل، ما قاله المدرب في المؤتمر الصحفي لن يتحقق والنادي لن يسمح باستمراره في الموسم المقبل".

وأضاف: "نعم توروب قدم خطة الفريق في الموسم الجديد، لكن لن يتم النظر فيها لأن هناك رغبة في التعاقد مع مدرب جديد، ونبحث بالفعل عن اسم يليق بالأهلي ويحقق طموحات جماهيره وإدارته".

وواصل المصدر: "تصريحات توروب بشأن استمراره، وضعتنا في موقف حرج أمام الجماهير، لكن مسألة وقت وسيرحل عن النادي".

