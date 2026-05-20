أبدى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته الكبيرة بعد تتويج الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز، مؤكداً أن البطولة جاءت مكافأة للجماهير عقب خيبة خسارة لقب الكونفدرالية الإفريقية.



أبرز تصريحات معتمد جمال بعد تتويجه بلقب الدوري المصري



وقال معتمد جمال في تصريحات عقب المباراة، إن اللقب يهدى إلى جماهير الزمالك التي ساندت الفريق بقوة طوال الموسم، مشيراً إلى أنه كان يتمنى التتويج ببطولة الكونفدرالية أيضاً لإسعاد الجماهير.



وأوضح مدرب الأبيض أنه شعر بحزن شديد بعد ضياع اللقب القاري بسبب حالة الإحباط التي أصابت أنصار النادي.



وأكد المدير الفني أن لاعبي الزمالك قدموا مجهوداً كبيراً طوال مشوار البطولة، وتحملوا المسؤولية كاملة من أجل تحقيق الفوز وحصد لقب الدوري، مشيداً بروحهم وإصرارهم على إسعاد الجماهير البيضاء.



وأضاف معتمد جمال أن الدعم الجماهيري كان أحد أهم أسباب نجاح الفريق هذا الموسم، لافتاً إلى أن اللاعبين كانوا يدركون قيمة المنافسة وحجم التحديات وهو ما ساعدهم على حسم اللقب في النهاية.



واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك استحق التتويج بالدوري عن جدارة واستحقاق، معتبراً أن البطولة تمثل تعويضاً مناسباً للجماهير بعد خسارة لقب الكونفدرالية.



تتويج الزمالك باللقب الـ15

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.



ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 44 نقطة في المركز الرابع.

