بعد انتهاء الشوط الأول.. أين تتواجد منصة تتويج بطل الدوري المصري الممتاز؟

فيديو هدف بيراميدز في مرمي سموحة من جولة الحسم بالدوري المصري

انتهى الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، بتقدم الأحمر بهدف دون مقابل أحرزه محمود تريزيجيه.

وأحرز تريزيجيه هدف تقدم النادي الأهلي، عند الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على ستاد "برج العرب".

وبهذا الهدف رفع محمود تريزيجيه عدد أهداف خلال النسخة الحالية من الدوري المصري، إلى 10 أهداف في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويخوض المارد الأحمر مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يأتي فريق المصري البورسعيدي في المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة.

أقرأ أيضًا:

قبل انطلاق لقاء الحسم.. طارق حامد يساند الزمالك أمام سيراميكا

ترتيب الدوري المصري2025 -2026 بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الحسم



