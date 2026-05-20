الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

أهلي جدة

"بأقدام تريزيجيه".. الأهلي يتقدم على المصري بهدف دون مقابل في الشوط الأول بالدوري

كتب : يوسف محمد

09:04 م 20/05/2026 تعديل في 09:18 م
    مباراة الأهلي والمصري (2)
    مباراة الأهلي والمصري (1)
    مباراة الأهلي والمصري (3)
    مباراة الأهلي والمصري (4)
    مباراة الأهلي والمصري (5)

انتهى الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، بتقدم الأحمر بهدف دون مقابل أحرزه محمود تريزيجيه.

وأحرز تريزيجيه هدف تقدم النادي الأهلي، عند الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على ستاد "برج العرب".

وبهذا الهدف رفع محمود تريزيجيه عدد أهداف خلال النسخة الحالية من الدوري المصري، إلى 10 أهداف في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويخوض المارد الأحمر مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يأتي فريق المصري البورسعيدي في المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة.

إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب تنكيل بن غفير بنشطاء أسطول الصمود
"نفس الألوان والتسريحة" كيف علق الجمهور على أحدث إطلالة لـ يارا السكري؟
وزير التعليم: ارتفاع معدلات الحضور بالمدارس من 15% إلى 87%
تركي آل الشيخ يلتقي محمد رمضان ومراد والصباح ويعد الجمهور بمفاجأة
التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (2-1)