مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

1 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

قبل انطلاق لقاء الحسم.. طارق حامد يساند الزمالك أمام سيراميكا

كتب : نهي خورشيد

07:50 م 20/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    طارق حامد (4) (1)
  • عرض 6 صورة
    طارق حامد (3) (1)
  • عرض 6 صورة
    طارق حامد (6) (1)
  • عرض 6 صورة
    طارق حامد (5) (1)
  • عرض 6 صورة
    طارق حامد (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص طارق حامد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي لمساندة الفارس الأبيض خلال مواجهته المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


وشهدت المباراة حضور طارق حامد برفقة عبدالرحمن إسماعيل نائب المدير الرياضي ومدير التعاقدات بالنادي.

موعد مواجهة الحسم


ويستضيف الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.


ترتيب الفريقين قبل لقاء الحسم

ويدخل الزمالك اللقاء متصدراً جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

إقرأ أيضاً:

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)

بالقوة الضاربة.. يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بجولة الحسم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طارق حامد الزمالك سيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد دياب: فكرت في ماجد الكدواني لدور الوالي بـ فيلم أسد أثناء الكتابة
سينما

محمد دياب: فكرت في ماجد الكدواني لدور الوالي بـ فيلم أسد أثناء الكتابة

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
تحرك عاجل من محافظ الشرقية بسبب الكلاب الضالة
أخبار المحافظات

تحرك عاجل من محافظ الشرقية بسبب الكلاب الضالة

التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
أخبار مصر

التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب تنكيل بن غفير بنشطاء أسطول الصمود
شئون عربية و دولية

إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب تنكيل بن غفير بنشطاء أسطول الصمود

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (1-1)