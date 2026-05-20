شهد محيط استاد برج العرب بالإسكندرية أجواءً حماسية لافتة قبل انطلاق مباراة النادي الأهلي والمصري البورسعيدي في الجولة الختامية لمسابقة الدوري الممتاز، وكان من أبرز الوجوه الحاضرة المشجع مؤمن ناصر، أحد أبطال ذوي الهمم، الذي حرص على الحضور رغم مشقة السفر ليكون خلف فريقه في المحطة الأخيرة من الموسم.

توقعات مؤمن لنتيجة الأهلي والمصري

وفي تصريحات خاصة أمام الاستاد، كشف مؤمن ناصر عن رؤيته الفنية وتوقعاته للمباراة، مؤكداً أن مواجهات الأهلي والمصري في الدوري المصري دائماً ما تتسم بالقوة والإثارة الندية؛ نظراً للطبيعة الجماهيرية للفريقين.

رسالة دعم للاعبين: "قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة"

ووجه المشجع البطل رسالة مباشرة ومؤثرة للاعبي النادي الأهلي قبل الدخول إلى مدرجات استاد برج العرب، طالبهم فيها بالقتال داخل المستطيل الأخضر طوال الـ90 دقيقة.

يدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، جمعها من 25 مباراة.

على الجانب الآخر، يخوض فريق المصري البورسعيدي المواجهة محتلاً المركز الخامس برصيد 40 نقطة حصدها من 25 مباراة أيضاً، مما يجعل اللقاء صراعاً قوياً على تحسين المراكز في المربع الذهبي وإسدال الستار على الموسم بأفضل طريقة ممكنة.