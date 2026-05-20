اعتزال واحتفال مع محمد صبري.. 11 صورة نادرة من مسيرة معتمد جمال

كتب : هند عواد

05:19 م 20/05/2026 تعديل في 07:40 م
    مباراة اعتزال معتمد جمال (2)
    مباراة اعتزال معتمد جمال (5)
    مباراة اعتزال معتمد جمال (3)
    مباراة اعتزال معتمد جمال (4)
    أحمد فيلكس ومعتمد جمال أثناء مباراة الأهلي والزمالك 1996 (1)
    معتمد جمال ومحمد صبري بكأس دوري أبطال أفريقيا 1996
    عبد الستار صبرى يتعرض للعرقلة من معتمد جمال فى مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصري 1996-97
    أحمد فيلكس ومعتمد جمال أثناء مباراة الأهلي والزمالك 1996 (2)
    مباراة اعتزال معتمد جمال (1)
    مباراة اعتزال معتمد جمال (6)

يستعد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة مصيرية في حياته، مساء اليوم، عندما يقود الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، في ختام الدوري المصري موسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويواجه الأبيض نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ويحتاج الفريق للتعادل لحصد اللقب الـ15 في مسيرته.

وفي حالة فوز معتمد جمال بلقب الدوري اليوم، سينضم إلى قائمة أساطير المسابقة، إذ يصبح ثامن مدرب مصري يتوج باللقب.

اعتزال معتمد جمال

في عام 1999، اعتزل جمال في سن مبكر (27 عاما)، بسبب الإصابات المتكررة، منها قطع في الرباط الصليبي 3 مرات.

وحضر مهرجان اعتزال جمال العديد من نجوم كرة القدم، منهم صديقه الراحل محمد صبري، وشهدت المباراة فقرة غنائية للثلاثي سعد الصغير ومصطفى كامل ومحمد فؤاد.

ويعرض مصراوي مجموعة من الصور النادرة لجمال، أثناء مسيرته كلاعب، بداية من لقاء اعتزاله، مرورا بمباراته ضد الأهلي في موسم 1996-97، وصولا إلى احتفاله بكأس دوري أبطال أفريقيا 1996 رفقة محمد صبري.

ترتيب الدوري المصري2025 -2026 بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الحسم
