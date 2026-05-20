الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟

كتب : محمد خيري

10:45 ص 20/05/2026 تعديل في 11:15 ص
  عرض 9 صورة
  الدوري المصري
    الدوري المصري
  درع الدوري المصري
    درع الدوري المصري
  درع الدوري المصري
    درع الدوري المصري
  درع الدوري المصري
    درع الدوري المصري
  • عرض 9 صورة
    طائرة تسليم درع الدوري المصري الممتاز
  • عرض 9 صورة
    طائرة تسليم درع الدوري المصري الممتاز
  • عرض 9 صورة
    طائرة تسليم درع الدوري المصري الممتاز
  • عرض 9 صورة
    طائرة تسليم درع الدوري المصري الممتاز

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إلى جولة استثنائية من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تُقام مباريات الحسم الثلاث في توقيت واحد، وسط صراع مشتعل على لقب البطولة حتى اللحظات الأخيرة.

مواعيد مباريات الدوري المصري

وتنطلق جميع المواجهات، في الجولة الختامية للدوري المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في مشهد نادر يعكس قوة المنافسة بين الفرق الثلاثة المتصدرة لجدول الترتيب.

ويخوض الزمالك، متصدر المسابقة وصاحب الحظوظ الأكبر للتتويج باللقب، مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ساعيًا إلى حسم اللقب دون النظر إلى نتائج منافسيه.

وفي الوقت ذاته، يلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي في مباراة لا تقبل سوى الفوز بالنسبة للمارد الأحمر، مع ترقب أي تعثر للمتصدر يمنحه فرصة المنافسة على الدرع حتى الرمق الأخير.

أما بيراميدز، صاحب المركز الثاني، فيواجه سموحة في مباراة تبدو نظريًا الأقل صعوبة، أملاً في اقتناص النقاط الثلاث وانتظار هدية من نتائج المنافسين لإحراز أول لقب دوري في تاريخه.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة:

1- الزمالك: 53 نقطة
2- بيراميدز: 51 نقطة
3- الأهلي: 50 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري:

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – الساعة 8:00 مساءً – عبر قناة ON Sport .. المعلق بلال علام

بيراميدز × سموحة – الساعة 8:00 مساءً – عبر قناة ON Sport Plus .. المعلق مؤمن حسن

المصري البورسعيدي × الأهلي – الساعة 8:00 مساءً – عبر قناة ON Sport Max .. المعلق أيمن الكاشف

تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟
زووم

تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟
كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
علاقات

كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
فلوس مقابل الأرقام.. إحالة فني معمل بمدرسة في الغردقة للمحاكمة بتهمة التحرش
أخبار المحافظات

فلوس مقابل الأرقام.. إحالة فني معمل بمدرسة في الغردقة للمحاكمة بتهمة التحرش
مي كساب تنشر صورة مع أبطال "اللعبة": "جمهور عظيم"
زووم

مي كساب تنشر صورة مع أبطال "اللعبة": "جمهور عظيم"
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
رياضة محلية

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)

