تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إلى جولة استثنائية من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تُقام مباريات الحسم الثلاث في توقيت واحد، وسط صراع مشتعل على لقب البطولة حتى اللحظات الأخيرة.

مواعيد مباريات الدوري المصري

وتنطلق جميع المواجهات، في الجولة الختامية للدوري المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في مشهد نادر يعكس قوة المنافسة بين الفرق الثلاثة المتصدرة لجدول الترتيب.

ويخوض الزمالك، متصدر المسابقة وصاحب الحظوظ الأكبر للتتويج باللقب، مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ساعيًا إلى حسم اللقب دون النظر إلى نتائج منافسيه.

وفي الوقت ذاته، يلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي في مباراة لا تقبل سوى الفوز بالنسبة للمارد الأحمر، مع ترقب أي تعثر للمتصدر يمنحه فرصة المنافسة على الدرع حتى الرمق الأخير.

أما بيراميدز، صاحب المركز الثاني، فيواجه سموحة في مباراة تبدو نظريًا الأقل صعوبة، أملاً في اقتناص النقاط الثلاث وانتظار هدية من نتائج المنافسين لإحراز أول لقب دوري في تاريخه.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة:

1- الزمالك: 53 نقطة

2- بيراميدز: 51 نقطة

3- الأهلي: 50 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري:

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – الساعة 8:00 مساءً – عبر قناة ON Sport .. المعلق بلال علام

بيراميدز × سموحة – الساعة 8:00 مساءً – عبر قناة ON Sport Plus .. المعلق مؤمن حسن

المصري البورسعيدي × الأهلي – الساعة 8:00 مساءً – عبر قناة ON Sport Max .. المعلق أيمن الكاشف

