انتقد تامر عبد الحميد دونجا نجم فريق الزمالك السابق، أداء الفريق خلال مواجهة القمة أمام الأهلي والتي انتهت بخسارة الأبيض بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

انتقادات حادة من دونجا لأداء الزمالك في القمة

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية إن الفريق ظهر بعيداً تماماً عن مستواه المعروف رغم أن التشكيل الذي بدأ به المدير الفني معتمد جمال كان مناسباً من وجهة نظره، مشيراً إلى أن الزمالك كان يعيش حالة جيدة من الاستقرار الفني قبل المباراة.

وأضاف أن الأهلي لم يقدم أفضل مستوياته خلال الفترة الأخيرة ولا يبدو أنه كان في وضع يسمح له بتحقيق فوز بثلاثية، موضحاً أن الزمالك أضاع فرصتين محققتين في بداية اللقاء عبر عدي الدباغ وناصر منسي كانتا كفيلتين بتغيير السيناريو.

كما وجه انتقادات لأداء المدافع حسام عبد المجيد، معتبراً أنه تسبب في هدفين من أهداف الأهلي ووصف مستواه في المباراة بأنه من الأسوأ له هذا الموسم.

وأكد نجم الزمالك السابق أن المنافسة على لقب الدوري ما زالت مفتوحة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز، مشدداً على أن الخسارة في القمة لا تعني نهاية المشوار خاصة وأن الفريق لا يزال في الصدارة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استعادة الزمالك لتركيزه الفني سريعاً، مشيراً إلى أن الفوز في المباراتين المتبقيتين سيمنحه فرصة قوية لحسم اللقب رغم آثار خسارة القمة التي يجب تجاوزها بسرعة.

