"هزائم قليلة".. ماذا يفعل الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق 18 مايو الجاري، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة، للحكم الألماني ساشا ستيجمان، يعاونه كريستوف جونش مساعدًا أول وكريستيان جيتلمان مساعدًا ثانيًا وفلوريان أكسنر حكمًا رابعًا.

ويتواجد سورين ستوركس حكما لتقنية الفيديو، يعاونه كريستيان فيشر خلال مباراة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري.

أبرز المعلومات عن الحكم ساشا ستيجمان

ويبلغ ساشا من العمر 41 عاما، فهو من مواليد ديسمبر من عام 1984، بدأ مسيرته التدريبية في عام 2014، إذ كان ظهوره الأول بالدوري الألماني، في أغسطس 2014.

وحصل صاحب الـ41 عاما على الشارة الدولية، في عام 2019 وأدار الحكم الألماني، خلال مسيرته التحكيمية حتى الآن 513 مباراة بكافة المسابقات.

واحتسب الحكم الألماني خلال مسيرته التحكيمية 128 ركلة جزاء، وتسببت ركلة الجزاء في أزمة كبيرة للحكم عام 2020، في مباراة بروسيا دورتموند وبوخوم بالدوري.

وخلال مباراة بروسيا دورتموند وبوخوم في عام 2020، لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بروسيا دورتموند وسط حالة من الغضب لجماهير بروسيا، ليتلقى تهديدات بالقتل من جانب جماهير بروسيا، التي وهو ما تسبب في اتخاذ قرار باعتزال التحكيم نهائيا، قبل أن يتراجع عن قراره.

وأدار الحكم الألماني العديد من المباريات القوية، لعل أبرزها مباراة نهائي كأس ألمانيا، بين فرايبورج ولايبزج.

أقرأ أيضًا:

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا

أمين عمر يقود صافرة الأهلي والمصري وناجي يدير بيراميدز وسموحة في ختام الدوري