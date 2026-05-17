دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

17:00

سندرلاند

ماذا قدم سيف الجزيري في نهائي الكونفدرالية؟

كتب : محمد خيري

04:40 م 17/05/2026 تعديل في 04:48 م
ظهر التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، بأداء باهت خلال مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم مشاركته كبديل خلال الشوط الثاني من اللقاء.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بالجزيري في الدقيقة 71 بدلًا من الأنجولي شيكو بانزا، على أمل تعزيز الفاعلية الهجومية للفريق الأبيض، إلا أن المهاجم التونسي لم ينجح في تقديم الإضافة المنتظرة خلال الدقائق التي شارك بها.

وجاءت أرقام سيف الجزيري، خلال المباراة مخيبة، ليحصل على تقييم 6.8 من 10 وفقًا لموقع "سوفا سكور".

أرقام سيف الجزيري أمام اتحاد العاصمة:

-سدد كرة واحدة فقط طوال مشاركته.
-أكمل تمريرة صحيحة واحدة فقط من أصل 4 تمريرات بنسبة دقة بلغت 25%.
-فقد الاستحواذ على الكرة في 10 مناسبات.
-نجح في مراوغة واحدة من أصل محاولتين.
-استعاد الكرة مرة واحدة فقط.
-فاز بـ3 صراعات ثنائية من أصل 7.
-لم يقدم أي مساهمات دفاعية خلال اللقاء.

وخسر الزمالك لقب الكونفدرالية بركلات الترجيح، بعدما انتهى مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يحسم الفريق الجزائري اللقب من نقطة الجزاء.

سيف الجزيري الزمالك الكونفدرالية

