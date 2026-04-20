الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
19:00

قيصري سبور

رغم الأزمة المالية.. تحرك من الزمالك قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

08:00 ص 20/04/2026

فريق الزمالك

تتحرك إدارة نادي الزمالك بشكل مكثف خلال الفترة الحالية، من أجل تهيئة الأجواء المثالية للفريق قبل خوض نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم التحديات المالية التي يمر بها النادي.

ويسعى مسؤولو الزمالك إلى توفير طائرة خاصة لبعثة الفريق، بهدف ضمان راحة اللاعبين وتقليل الإجهاد البدني قبل مواجهة الذهاب المرتقبة خارج مصر، في خطوة تعكس أهمية الحدث ورغبة الإدارة في دعم الفريق بأفضل صورة ممكنة.

وتأتي هذه التحركات بعد تأهل الزمالك إلى النهائي عقب تخطي شباب بلوزداد في نصف النهائي، ليقترب الفريق من حصد لقب قاري جديد.

موعد نهائي كأس الكونفدرالية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو خارج مصر، على أن تُلعب مباراة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التتويج بالبطولة.

