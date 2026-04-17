الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

0 0
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
20:45

كالياري

الدوري الفرنسي

لانس

0 2
20:45

تولوز

"بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

كتب : يوسف محمد

08:13 م 17/04/2026
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (15)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (7)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (8)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (6)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (3)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (4)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (1)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (12)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (13)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (14)

ضمن نادي الزمالك التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري، في الدور نصف النهائي من البطولة.

ونجح الفارس الأبيض في التأهل إلى نهائي كأس البطولة، بعدما تفوق على حساب شباب بلوزداد بهدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

نتيجة مباراة نصف النهائي بين الزمالك وشباب بلوزداد

وحقق الزمالك الفوز في مباراة الذهاب أمام شباب بلوزداد، بنتيجة هدف دون مقابل أحرزه البرازيلي خوان بيزيرا، في اللقاء الذي أقيم في الجزائر، على ستاد "نيسلون مانديلا".

ولم يتمكن الفارس الأبيض من تكرار الفوز في مباراة اليوم، واكتفى بالتعادل السلبي دون أهداف ليضمن التأهل إلى نهائي البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وسيخوض نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، العديد من المباريات القوية خلال مرحلة الحسم، ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2025-2026.

ويستعد نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة، لملاقاة نظيره بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 23 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة بالدوري المصري.

