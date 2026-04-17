"بعد هدف ملغي".. احتفال مثير من عدي الدباغ أمام شباب بلوزداد

خطفت جماهير الزمالك الأنظار خلال تواجدهم في مدرجات ستاد القاهرة، لدعم لاعبي الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل فريق شباب بلوزداد حاليا ضيفا على حساب نظيره نادي الزمالك على ستاد "القاهرة الدولي"، في اللقاء الذي يجمع بينهما في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

رسالة خاصة من جماهير الزمالك خلال مباراة شباب بلوزداد

ورفعت جماهير الزمالك المتواجدة في المدرجات، لافتة كتب عليها: "ستضرب بجناحيها السامين، كل من يعكر صفو الملك".

وتواجدت جماهير الزمالك بكثافة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم لاعبي الفريق أمام شباب بلوزداد.

ويمتلك الفارس الأبيض أفضلية في مباراة اليوم، حيث يخوض الأبيض اللقاء وهو متفوقا في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد

وكان الفارس الأبيض حقق فوزا هاما، في مباراة الذهاب على حساب شباب بلوزداد بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "نيلسون مانديلا" بالجزائر.

ويحتاج الفارس الأبيض للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نهائي البطولة موسم 2025-2026.

