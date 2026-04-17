خطف حسن شحاتة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الأنظار، خلال تواجده في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم لاعبي الفارس الأبيض في مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد بالكونفدرالية.

وحرص حسن شحاتة على التواجد في مباراة اليوم، لدعم لاعبي الفريق في مواجهة شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية موسم 2025-2026.

كما ظهر في مدرجات ستاد القاهرة، ممدوح عباس الذي تواجد رفقة حسن شحاتة، لمتابعة مباراة اليوم ودعم لاعبي لضمان التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان نادي الزمالك تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل.

مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية

وكان الفارس الأبيض تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في ربع النهائي، على حساب نظيره أوتوهو الكونغولي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وعلى الجانب الآخ، تأهل شباب بلوزداد إلى الدور ذاته بعدما تخطى فريق المصري البورسعيدي، في ربع نهائي البطولة.

أقرأ أيضًا:

