"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

06:05 م 17/04/2026
    حسن شحاتة
    حسن شحاتة

خطف حسن شحاتة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الأنظار، خلال تواجده في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم لاعبي الفارس الأبيض في مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد بالكونفدرالية.

وحرص حسن شحاتة على التواجد في مباراة اليوم، لدعم لاعبي الفريق في مواجهة شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية موسم 2025-2026.

كما ظهر في مدرجات ستاد القاهرة، ممدوح عباس الذي تواجد رفقة حسن شحاتة، لمتابعة مباراة اليوم ودعم لاعبي لضمان التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان نادي الزمالك تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل.

مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية

وكان الفارس الأبيض تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في ربع النهائي، على حساب نظيره أوتوهو الكونغولي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وعلى الجانب الآخ، تأهل شباب بلوزداد إلى الدور ذاته بعدما تخطى فريق المصري البورسعيدي، في ربع نهائي البطولة.

أقرأ أيضًا:

كأس الكونفدرالية الأفريقية.. تغطية محدثة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

قبل 55 يوما من كأس العالم.. هيرفي رينارد يعلن رحيله عن السعودية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسمين عبدالعزيز تبرز إطلالتها بزفاف ابنة السعدي..وتعلق: "عاصفة شيماء وصلت"-
زووم

ياسمين عبدالعزيز تبرز إطلالتها بزفاف ابنة السعدي..وتعلق: "عاصفة شيماء وصلت"-
ترامب يعلن عن اجتماع مرتقب مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن عن اجتماع مرتقب مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع

رفض وفد فلسطيني.. قرار مفاجئ يهز اجتماع الفيفا في كندا قبل كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

رفض وفد فلسطيني.. قرار مفاجئ يهز اجتماع الفيفا في كندا قبل كأس العالم 2026
المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري
أخبار السيارات

المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري

