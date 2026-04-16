أحدهم هدد بالانسحاب.. 4 أنجية تنفجر في وجه التحكيم المصري

تصاعدت أزمة التحكيم في الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الأخيرة، في ظل تزايد شكاوى الأندية من الأخطاء التحكيمية التي أثرت بشكل مباشر على نتائج المباريات، سواء في مجموعة التتويج أو صراع الهبوط.

وشهدت الجولات الماضية حالة من الجدل الواسع، بعد اعتراض عدد من الأندية على قرارات الحكام، معتبرة أنها تسببت في فقدان نقاط مؤثرة في مشوارها بالمسابقة.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم على إثر ذلك عدة شكاوى رسمية من أربعة أندية مختلفة في الدوري الممتاز، الأهلي وبيراميدز وسموحة وأخيرا الإسماعيلي أعربت خلالها عن استيائها من مستوى التحكيم، مؤكدة تعرضها لما وصفته بـ"الظلم التحكيمي".

شكوى الأهلي ضد حكم مباراة سيراميكا كليوباترا

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم عدة احتجاجا رسميا، من النادي الأهلي ضد الحكم محمود وفا، على خلفية إدارته لمباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، حيث اتهمه النادي بإهانة لاعبيه وعدم احتساب ركلة جزاء، إلى جانب المطالبة بمراجعة تسجيلات تقنية الفيديو (VAR). وشهدت الأزمة تصعيدًا بعد مغادرة وفد الأهلي، برئاسة سيد عبد الحفيظ، مقر الاتحاد عقب منعه من حضور جلسة الاستماع.

شكوى بيراميدز ضد حكم مباراة المصري

وفي السياق ذاته، تقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية ضد الحكم طارق مجدي، بسبب قرارات مثيرة للجدل خلال مواجهة الفريق أمام المصري البورسعيدي، من بينها احتساب ركلة جزاء محل اعتراض، إلى جانب قرارات إنذارات أثرت على سير اللقاء، مستندًا إلى تفسيرات فنية من أوسكار رويز.

شكوى سموحة من حكم مباراة الأهلي

كما انضم نادي سموحة إلى قائمة المعترضين، بعد تقدمه بشكوى ضد طاقم تحكيم مباراته أمام الأهلي، مؤكدًا تغاضي الحكم محمود ناجي عن احتساب ركلة جزاء، وعدم تدخل تقنية الفيديو لمراجعة الحالة.

إعلان الإسماعيلي الانسحاب حال عدم تحقيق طلباته

وفي تطور لافت، صعّد النادي الإسماعيلي موقفه، ملوحًا بالانسحاب من المسابقة، بعد تقديم احتجاج رسمي ضد ما وصفه بالأخطاء التحكيمية «المتكررة والممنهجة»، مؤكدًا احتفاظه بحقه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات حال عدم الاستجابة لمطالبه، وسوف يعلن الإنسحاب بشكل رسمي.