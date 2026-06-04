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وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري جهود الوساطة وخفض التصعيد بالمنطقة

كتب : وكالات

09:30 م 04/06/2026

بدر عبد العاطي ونظيرة القطري

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أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وذكرت الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، أن الاتصال تناول استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة جهود الوساطة بين أمريكا وإيران.

وأضافت الخارجية القطرية، أن الجانبين بحثا تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة إلى خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية القطرية، أن رئيس مجلس الوزراء أعرب، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

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بدر عبد العاطي حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط مصر وقطر

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