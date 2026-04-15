دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

21:00

ريال مدريد

الدوري السعودي

النصر

20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

21:00

سبورتينج لشبونة

إعلان

لاعب الزمالك السابق يعترف: الحكم جاملنا في دوري موسم 2011

كتب : محمد خيري

12:28 م 15/04/2026

نادي الزمالك

كشف أحمد غانم سلطان، لاعب نادي الزمالك السابق، عن واقعة مجاملة تحكيمية لصالح فريقه خلال موسم 2011 من الدوري المصري الممتاز.

وقال غانم سلطان، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الكلاسيكو»، إن الحكم محمد عباس منح الزمالك وقتًا بدل ضائع تجاوز 10 دقائق خلال مواجهة بتروجيت، رغم عدم وجود ما يستدعي ذلك، مشيرًا إلى أن الفريق كان متأخرًا في النتيجة آنذاك.

وأوضح أن هذه الدقائق الإضافية أسهمت في عودة الزمالك بالمباراة وتحقيق نتيجة إيجابية، في ظل سعي الفريق وقتها لحسم لقب الدوري، حيث كان يتصدر جدول الترتيب.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن فريقه كان متأخرًا بهدف دون رد أمام بتروجيت، قبل أن يساهم الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في تعديل النتيجة ثم تحقيق الفوز.

الأهلي لن يحصل على أي بطولة

وفي سياق آخر، أطلق غانم سلطان تصريحات حادة بشأن النادي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق لن يحقق بطولات هذا الموسم، على حد وصفه، معتبرًا أن ما يحدث "تصحيح للأوضاع".

كما تطرق إلى مستوى حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، مشيرًا إلى تلقيه هدفًا من مسافة بعيدة، في إشارة إلى تراجع الأداء، وفقًا لرأيه.

الزمالك أحمد غانم سلطان الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي.. النيابة تحقق مع البلوجر "بيج ياسمين"
حوادث وقضايا

بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي.. النيابة تحقق مع البلوجر "بيج ياسمين"
ترامب يهاجم بريطانيا ويلمح لإمكانية إلغاء اتفاق التجارة معها
شئون عربية و دولية

ترامب يهاجم بريطانيا ويلمح لإمكانية إلغاء اتفاق التجارة معها
الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026
أخبار مصر

الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
أخبار العقارات

الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
بعد يوم من مرورها وكسرها للحصار.. الناقلة الصينية تعود إلى مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد يوم من مرورها وكسرها للحصار.. الناقلة الصينية تعود إلى مضيق هرمز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير