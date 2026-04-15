كشف أحمد غانم سلطان، لاعب نادي الزمالك السابق، عن واقعة مجاملة تحكيمية لصالح فريقه خلال موسم 2011 من الدوري المصري الممتاز.

وقال غانم سلطان، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الكلاسيكو»، إن الحكم محمد عباس منح الزمالك وقتًا بدل ضائع تجاوز 10 دقائق خلال مواجهة بتروجيت، رغم عدم وجود ما يستدعي ذلك، مشيرًا إلى أن الفريق كان متأخرًا في النتيجة آنذاك.

وأوضح أن هذه الدقائق الإضافية أسهمت في عودة الزمالك بالمباراة وتحقيق نتيجة إيجابية، في ظل سعي الفريق وقتها لحسم لقب الدوري، حيث كان يتصدر جدول الترتيب.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن فريقه كان متأخرًا بهدف دون رد أمام بتروجيت، قبل أن يساهم الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في تعديل النتيجة ثم تحقيق الفوز.

الأهلي لن يحصل على أي بطولة

وفي سياق آخر، أطلق غانم سلطان تصريحات حادة بشأن النادي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق لن يحقق بطولات هذا الموسم، على حد وصفه، معتبرًا أن ما يحدث "تصحيح للأوضاع".

كما تطرق إلى مستوى حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، مشيرًا إلى تلقيه هدفًا من مسافة بعيدة، في إشارة إلى تراجع الأداء، وفقًا لرأيه.