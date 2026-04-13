مصطفى يونس: نفسي الزمالك ياخد الدوري

أعرب مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، عن تمنياته بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري هذا الموسم، تقديرًا لما يقدمه الفريق من أداء رغم ما يمر به من أزمات.

تصريحات مصطفى يونس

وقال يونس، خلال تصريحاته، في برنامج "الكلاسيكو" عبر قناة ON E، إنه يتحدث بحيادية كاملة رغم انتمائه للنادي الأهلي، مؤكدًا أهمية دعم جميع عناصر منظومة كرة القدم.

وأضاف مصطفى يونس، أنه يتمنى من قلبه تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري هذا الموسم، رغم انتمائه للأحمر مؤكدا: "مايفعله الزمالك هذا الموسم إنجاز رغم الظروف الصعبة".

واختتم تصريحاته، بضرورة مساندة الحكام حتى في حال وقوع أخطاء، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في تطوير اللعبة ويحافظ على سمعة الكرة المصرية بشكل عام.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن نادي بيراميدز والنادي الأهلي صاحبي المركزين الثاني والثالث برصيد 44 نقطة.