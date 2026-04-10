تحدث لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري عبد الرؤوف بن غيث، عن مواجهة فريقه المرتقبة اليوم أمام الزمالك، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

ويحل نادي الزمالك اليوم الجمعة 10 أبريل الجاري، ضيفا على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تصريحات لاعب شباب بلوزداد عن مواجهة الزمالك

وقال غيث في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للكاف: "نعمل بقوة للظهور بشكل مميز في المباراة أمام الزمالك، وتمثيل الجزائر ونادي شباب بلوزداد بأفضل صورة ممكنة، خوض مباراة نصف نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى منذ 30 عاما، يعد إنجازا تاريخيا للنادي ولكل جماهيره".

وأضاف: "الوصول إلى هذه المرحلة بعد غياب لمدة 30 عاما، يمنحنا دافعا قويا للظهور بشكل أفضل وبإصرار أكبر في المباراة، نسعى لكتابة فصل جديد في تاريخ نادي شباب بلوزداد، مثل هذه المباريات تحسمها التفاصيل الصغيرة وتتطلب تركيزا عاليا".

وتابع: "نواجه فريق كبير صاحب تاريخ عظيم ونحن نحترمه بصورة كبيرة، لكن مثل هذه المباريات لا تحسم بالتاريخ ولكن بالمستوى على أرض الملعب، وسنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والصعود لنهائي البطولة".

واختتم غيث تصريحاته: "جماهير شباب بلوزداد هى الداعم الأول لنا دائما، ونعدهم بتقديم أفضل ما لدينا لتمثيل هذا النادي بشكل جيد".

نتيجة مباراة الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية

وكان نادي الزمالك تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في ربع النهائي، على حساب نظيره أوتوهو الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وفي المقابل تأهل شباب بلوزداد إلى الدور ذاته، بعدما تخطى في ربع النهائي على حساب نظيره المصري البورسعيدي.

