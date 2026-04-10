حزين على الطريقة.. أليو بادجي يروي كواليس رحيله عن الأهلي

كتب : هند عواد

12:56 م 10/04/2026 تعديل في 02:55 م

أليو بادجي

روى السنغالي أليو بادجي، لاعب الأهلي السابق، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه يشعر بالحزن على الطريقة التي رحل بها.

أليو بادجي يتحدث عن رحيله عن الأهلي

وقال بادجي في تصريحات عبر قناة أون سبورت ماكس: "حزين على الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي، كنت أود ترك بصمة وكنت على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك الهدف، ولكن كان هناك بعض التفاصيل التي منعتني من مواصلة مسيرته معه."

وأضاف: "جئت في فترة انتشار كورونا ورحل رينيه فايلر، ليتولي بيتسو موسيماني وتدربت معه لفترة قصيرة وأرحل بعدها، لعبت أكثر مع فايلر، وفي بعض الأحيان كنت أحرز الأهداف."

واختتم السنغال: "بالنسبة لموسيماني.. أعمل بشكل محترف واحترمت قرارات المدير الفني، وكنت حاضرًا دائماـ لم أذهب إلى المدرب لأسأله لماذا تفعل ذلك، وأحزنني كثيرًا استبعادي. لم أتحدث مع أي فرد في الأهلي، لا أحب الكلام الكثير، أبقى في مكاني، لن أتوسل إلى أحدا حتى يشركني في المباريات، تحملت ذلك وتعاملت باحترافية مع هذا الموقف حتى النهاية".

